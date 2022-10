Ozuna dice la razón por la cual no ha grabado con Bad Bunny

El exponente urbano Ozuna explicó las razones por las cuales no tiene un tema junto a su colega Bad Bunny a pesar de que ambos han sido los principales artistas del movimiento por un tiempo.

“Realmente, qué se yo...creo que el tiempo, compromisos, no tiene que pasar esa colaboración en sí para que todo funcione, cosas que pasan y no pasan. Yankee nunca grabó con Tego”, explicó y comparó la situación de ambos con Tego Calderón y Daddy Yankee que nunca grabaron un tema juntos.

Sobre esto, Ozuna aclaró que no necesariamente es su misma situación con Bad Bunny sin embargo digo que no todas las colaboraciones tienen que ocurrir.

“Esto es arte, a lo mejor la gente lo ve diferente, a lo mejor Tego y Yankee no compartían las mismas influencias, no quiere decir que eso sea lo mismo que pasa con el conejo, pero no todo tiene que pasar”, añadió en la entrevista con Alofoke.

Ozuna y Bad Bunny nunca han grabado un tema de ambos juntos, sin embargo, han salido en temas donde colaboran con un gran grupo de artistas como el tema “Diles Remix”,

Actualmente Bad Bunny se encuentra en su gira mundial, mientras que Ozuna estrena su nuevo álbum titulado “Ozutochi”.