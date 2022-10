Angelique “Burbu” publica emotivo mensaje en honor a pacientes de cáncer

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” publicó un emotivo video en las redes sociales donde recuerda a las personas que han padecido de cáncer, especialmente a su padre que falleció a causa de esta enfermedad en el año 2011.

En el video también exhorta a todas las personas a hacerse las debidas pruebas para detectar esta enfermedad y poderla tratar con tiempo.

“Te prometí que no te recordaría con dolor, sino con alegría y nos contagiabas a todos no importando cuán difícil fuera el día incluyendo aquel donde nos dijiste que una batalla contra el cáncer librarías, todos nos unimos a ayudarte y apoyarte, para sostenerte, pero fuiste tú quien a todos sostenías, cada mañana llegaba tu texto diciendo, hoy doy gracias porque sale el sol, porque respiro y sale el viento. Lo decías hasta en los días que decías que sé que te quemabas por dentro todo pasaba tan rápido y de prisa, tu cabello se cayó pero nunca tu sonrisa, peleaste hasta el final sin cuestionar, sin reclamar y cuando pregunté por qué, dijiste para qué. Me enseñaste que tu misión y tu propósito en la Tierra ya estaba escrita”, fue parte de lo que expresó la animadora en el video.

El video también cuenta con la participación de la cantante “Merari”. La pieza también cuenta con imágenes de familiares de pacientes de cáncer que se raparon la cabellera en honor a sus seres queridos que pasan por esta enfermedad.

En el video Angelique Burgos también muestra una fotografía en la cual aparece junto a su padre.