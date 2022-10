Padre de Villano Antillano tras ataques contra su hija: “Es y siempre ha sido un ser libre”

El padre de la rapera puertorriqueña, Villano Antillano, se expresó a través de sus redes sociales en defensa de su hija y luego de que esta recibiera críticas por haber dicho que Puerto Rico es un país “secuestrado” por los Estados Unidos durante una entrevista que se le realizó en el programa “La Resistencia” en España.

Richard Santiago, padre de la rapera se mostró orgulloso de su hija y le dedicó un escrito en la red social Facebook donde la describió como “un ser humano espectacular” y que “es y siempre ha sido libre”.

“Soy el papá de un ser humano maravilloso que es además una mujer trans. Soy el papá de un ser humano espectacular cuya vida siempre está en riesgo solo por existir. Villana es una de las personas más inteligentes que he conocido y posee una profundidad intelectual que me obliga a humildemente reconocer que, de ella como hija, he aprendido muchísimo más de lo que haya podido enseñarle cómo padre. Villana hizo una carrera universitaria porque en el mundo de donde yo vengo era indispensable estudiar “para ser alguien”. Sin embargo, estuvo por años construyendo su carrera artística, esa que ahora algunos tontos catalogan como “éxito repentino”. Mis hijas, Villana y sus dos hermanas, fueron criadas para cuestionarlo todo, particularmente a mi. Villana nunca se ha sentido inferior a nadie, característica que tenemos los seres colonizados (y todos los puertorriqueños somos colonizados). A Villana no hubo que darle a escoger entre la pastilla roja y la azul de The Matrix, porque Villana es y siempre ha sido un ser libre. Y esa libertad de señalar las cosas como son, de no aceptar los “social constructs” también pone su vida en riesgo. Para el machismo boricua en general, y cuando hablo de machismo boricua también incluyo a algunas mujeres, Villana no debería vivir, si lo hace debería ser callaíta y sin hacer ruido y no merece tener éxito, mucho menos en una industria dominada por esos mismos machos y cavernícolas. En la cabeza de esos tipos, en su hipócrita cosmovisión, solo los hijos de Adán merecen tener una patente de corso para ser, hacer y decir. La presencia de Villana es una disrupción en el monopolio que juraban tener y pal que no se prepararon compartir, porque Villana es el puño que no vieron venir”, escribió Santiago.

La rapera fue atacada nuevamente por el exponente urbano Omy de Oro luego de que esta dijera que los miembros del género urbano que han realizado expresiones en su contra se “c*garan en su madre”. Posteriormente, el exponente hizo expresiones en sus redes sociales insultando nuevamente a la rapera como había ocurrido hace unas semanas.

Villano Antillano dice en televisión española que Puerto Rico está “secuestrado” por Estados Unidos

La exponente del género urbano, Villano Antillano, estuvo como invitada en el reconocido programa de la televisión española “La Resistencia Cero” donde en un momento dado tuvo que explicar la relación de tiene Puerto Rico con los Estados Unidos.

Mientras el anfitrión del programa, David Broncano, le preguntaba por su nombre que va relacionado con las islas de las “Antillas” a las cuales pertenece Puerto Rico. Uno de los integrantes del programa, a quien le conocen como ‘Grison’ afirmó que Puerto Rico “pertenece a los Estados Unidos”.

Tras esta aseveración, la artista boricua saltó miró hacia atrás y le dijo: “¿Pertenece a quién?”.

“Bueno es un buen tema para tocar, sí lamentablemente somos una isla secuestrada por los Estados Unidos, yo utilizaría el término secuestrada”, expresó la rapera.

Actualmente, Villano Antillano se encuentra en España donde ha realizado entrevistas para varios medios. y estará realizando presentaciones en el país europeo.

Durante su participación en el programa ‘late night’ español, la rapera tuvo la oportunidad de cantar en vivo el tema de su sesión con Bizarrap.