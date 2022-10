Logan Paul se defiende de los ataques de los puertorriqueños y tilda de “hipócrita” a Bad Bunny

Tras los múltiples ataques y señalamientos recibidos por ser beneficiario de la Ley 60 (antes leyes 20 y 22), el boxeador e influencer estadounidense Logan Paul, decidió expresarse sobre su situación en Puerto Rico.

“He escuchado rumores de que hay una periodista que está haciendo un perfil, estoy sintiendo que la narrativa anti-Logan en esta isla ha tenido mucho fuego en mi contra como para ignorarlo por completo. Tenía que llegar a un punto donde me tenía que expresar”, expresó Paul.

Las expresiones se dieron en entrevista con el comunicador Philip DeFranco para su canal de YouTube, donde Paul, aseguró ser un “aliado” de los puertorriqueños y tildó al exponente urbano Bad Bunny de ser “hipócrita” ya que según él este tiene beneficios en la isla al mismo tiempo que critica a los beneficiarios de las leyes para inversionistas extranjeros.

“Me parece hipócrita, Bad Bunny es un puertorriqueño, viviendo en Puerto Rico que privadamente se favorece de los mismos beneficios fiscales que condena públicamente”, expresó Paul en la entrevista.

El influencer se refiere al video musical de “El Apagón” que incluye un documental donde la periodista Bianca Graulau habla de la Ley 60 y cómo la llegada de estos inversionistas ha desplazado a los puertorriqueños que viven en la isla. En el documental se utiliza a los hermanos Jake y Logan Paul como referencia.

“Veo cosas como estas y duelen, hay puertorriqueños que saben de esto. Veo este video musical que me pone a mi en medio de todo, en un contexto que me hace ver como un buitre en Puerto Rico”, indicó Paul quien acusó a Bad Bunny de aprovecharse de beneficios en la isla aunque no pudo comprobar si esto es cierto.

Del mismo modo, el boxeador aseguró que mientras ha estado viviendo en la isla ha aportado a la isla a pesar de que no paga impuestos. Sin embargo, este se limitó a decir que ha remodelado gimnasios de boxeo en la isla.

“Pienso que es fácil señalarme a mi y a mi hermano y ponernos como las figuras principales. Hemos estado aquí un año y medio, hemos remodelado dos gimnasios de boxeo, hemos donado cientos de miles de dólares. Jake apadrinó a Amanda Serrano, una boxeadorea puertorriqueña que se estaba ganando 10 mil dólares por combate y ahora se gana millones bajo su compañía promotora de boxeo, nosotros nos mudamos aquí para entrenar...”, fue parte de lo que expresó.

Paul también señaló la “narrativa” que según él se ha intensificado con el tiempo en contra de las personas que llegan a la isla a beneficiarse de esta ley, específicamente en contra suya. El boxeador aseguró ser un “aliado” de los puertorriqueños y que está dispuesto a demostrarlo.

“He visto una narrativa que se está desarrollando y quiero dejar claro que soy un aliado o queremos ser considerados aliados y estoy bien si eso no pasa inmediatamente”, expresó Paul al defenderse sobre las críticas recibidas por parte de personas que aseguraron que este no aportó en ayudas tras el paso del huracán Fiona.