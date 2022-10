Laura Bozzo sobre veredicto de Pablo Lyle: “Se hizo justicia”

Pablo Lyle supo, el pasado martes 4 de octubre, que un tribunal no falló a su favor y fue encontrado culpable de homicidio involuntario, luego de que las seis personas del jurado dieran una decisión unánime.

Pablo Lyle es culpable

La sala de audiencia estuvo repleta de emociones, tristeza y dolor. La pareja de Pablo Lyle lloró sin consuelo, su familia le dio el último abrazo y se despidieron de él. En las redes sociales, tras el veredicto del jurado y de la corte, las opiniones estuvieron divididas. Y, una vez más, Laura Bozzo no se quedó callada.

Para unos la decisión de encontrarlo culpable es la correcta y, para otros, el hombre provocó la reacción de Lyle a manera de defensa.

Mediante el post de Instagram de Suelta La Sopa difundieron la noticia de Pablo y Laura Bozzo comentó de manera muy tajante la publicación.

La opinión de una usuaria

“Pablo no salió a buscar un problema ni a matar mucho menos a nadie. Pero la ira, el miedo y el enojo no lo pudo controlar ni uno, ni otro. Desafortunadamente, este señor falleció y por eso hubo consecuencias grandes y graves. La presión de abogados, familiares y jurado tenía que dar una respuesta a este caso y tristemente no fue favorable para nadie. Uno murió y el otro quedó en la cárcel. Ojalá nos sirva a todos de experiencia para saber tratar este tipo de problemas emocionales y poder controlar en los momentos que se nos presenta algo así”, dijo una internauta.

Laura Bozzo le responde

Sin embargo, Laura Bozzo le respondió al usuario: “Excelente comentario. Así mismo es y que nos sirva de lección, cómo en un minuto, por un ataque de ira, nos puede cambiar la vida. Y lo peor es que (Pablo) se fue luego de haberlo golpeado, debió quedarse y enfrentar. En fin, acá todos perdieron, pero se hizo justicia”.