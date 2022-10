“A Piqué le gritan Shaki”: Ozuna adelantó como suena ´Te pienso´ donde menciona a Shakira y Piqué

Ozuna y Shakira El boricua se habría inspirado en la ex pareja. Agencias.

“Es que olvidarte a ti, parece no acabar, como a Piqué le gritan: Shaki hasta en el medio del mar. Parece que tu nombre mi cora’ se va a tatuar, buenos momentos que no puedo borrar”, es una de las estrofas que sobresale en la nueva canción del cantante Ozuna, donde el intérprete de ´Se preparó´ dedicó un fragmento que no necesita de explicación y que va dirigido a la polémica pareja que se encuentra atravesando uno de los momentos más duros mediática y personalmente. Shakira y Gerard Piqué.

El puertorriqueño publicó por medio de su cuenta en Instagram, un pequeño corto de la grabación del videoclip de la melodía, que según se dio a conocer lleva por nombre ´Te pienso´. Este tema que aún no sale a la luz de manera oficial, ya tiene todas las miradas de los fanáticos puestas en espera del lanzamiento.

Si ya había ansias antes, el agregado de la frase dedicada al astro del Barcelona, Gerard Piqué, hace que el tema sea aún más esperado, pues la pregunta que surge ahora, es si esta mención habría sido en acuerdo con la barranquillera, pues hace tan solo algunas semanas atrás, la cantante Shakira se juntó con Ozuna, para dar vida a otro nuevo tema, ´Monotonía´, otra melodía que tampoco ha sido lanzada aún.

Sin embargo, las imágenes de lo que habrían sido las filmaciones donde la intérprete de ´Te felicitó´ aparecía bailando y cantando junto con el boricua, generaron revuelo en las redes sociales, e incluso hizo que el lugar escogido para la grabación, se abarrotara de seguidores.

Sin duda alguna, de no ser un acuerdo, Ozuna habría encontrado la inspiración perfecta en la ex pareja, quienes con más de 13 años juntos, anunciaron su ruptura hace tan solo algunos meses, habrá que esperar el lanzamiento oficial para ver como reacciona el catalán.