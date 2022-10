Integrante de Día a Día ya no estará más en el programa

Tras 10 años frente a las cámaras de Día a Día por Telemundo Puerto Rico, el animador Nelson Del Valle anunció su salida del espacio ya que asegura le ha llegado una nueva oportunidad laboral.

En un mensaje publicado a través de sus redes sociales, Del Valle, agradeció a todos sus compañeros, técnicos y la gerencia del canal por la acogida que le han dado durante tantos años. El animador no especificó dónde estará trabajando próximamente y se limitó a comunicar que se trata de “nuevas experiencias laborales”.

“Dicen que los cambios son buenos y que son retos que abren las puertas a otras oportunidades. Pero, el mayor reto será no extrañar a mi familia de Día a Día por todo el aprendizaje y el crecimiento durante estos pasados 10 años. Hoy, con un gran agradecimiento, les comparto que, con el propósito de ganar nuevas experiencias laborales, he decidido partir del show que me dio la oportunidad de llevar tanta alegría y sano entretenimiento a los hogares de mi querida Isla, Puerto Rico. ¡Que experiencia tan enriquecedora, acompañado por un grupo único que tocó mi vida y me regaló un aprendizaje invaluable!”, expresó en un mensaje a través de sus redes sociales.

Del mismo modo, agradeció a los animadores principales del espacio, Raymond Arrieta y Dagmar Rivera por haberle acompañado como maestros en el camino recorrido los pasados años.

“Ray y Dagmar, fueron mis maestros y queridos compañeros de trabajo. Siempre estaré agradecido por esta escuela tan maravillosa. Fue un honor trabajar con dos grandes pilares de la televisión en Puerto Rico. Gil, Carlitos, Noelian, Falú y Sylvia, reciban mi cariño, admiración y el respeto de siempre. De todos, guardo grandes recuerdos, ya que las experiencias diarias nos convirtieron en grandes amigos. ¡Gracias por eso!”, añadió.

“Al Sr. José Cancela, Presidente de Telemundo y a la producción de Tony Mojena: Gracias por su gran labor y respaldo en cada una de las miles de transmisiones de Día a Día que hicimos juntos. Gracias por el apoyo y por hacer que mi trabajo brillara aún más. GRACIAS”, fue parte del escrito de Del Valle.