Así fue la icónica presentación de Karol G junto a Grupo Firme

Karol G tuvo una de sus presentaciones más recordadas y únicas en el recinto de Payne Arena, en Hidalgo, Texas, donde ofreció un concierto único invitando al Grupo Firme a cantar con ella.

La llegada del Grupo Firme resultó ser una grata sorpresa para los fanáticos de la colombiana y resultó que Karol también es muy fanática de la música grupal mexicana.

Karol G emocionada con Grupo Firme

“Ustedes no saben cómo yo me siento esta noche de tenernos en el escenario, ya me tienen que invitar ustedes a mí”, dijo la colombiana, mostrándose muy emocionada de compartir el escenario junto a la banda más famosa.

El Payne Arena estalló cuando Eduin Caz y el Grupo Firme cantaron “Tusa” y “Ya supérame” con Karol G.

“Desde que empecé esta gira de conciertos con mi música en lugares enormes alrededor del mundo, una de las cosas más brutales que me he dado a mí misma, ha sido poder compartir el escenario con artistas que crecí admirando, de todos los géneros musicales que me encanta escuchar. Compartir nuestros estilos musicales, nuestras raíces y nuestras culturas en el escenario”, escribió Karol G en su cuenta de Instagram.

this whole interaction with grupo firme and karol g was cute 😭 pic.twitter.com/7zVAtZYafw — b⁷ (@jktrsr) October 2, 2022

“Tusa” y “Ya supérame”

Los shots de tequila a la hora cantar no faltaron y las fotografías mucho menos, siendo este un encuentro muy memorable para la colombiana y para los mexicanos.

La interpretación de “Tusa” al estilo mexicano se volvió viral en redes sociales: “Tú tienes que escuchar nuestra versión y la tienes que cantar con nosotros esta noche”, comentó Eduin en el escenario en Texas.

Después de “Tusa”, La Bichota se armó de valor para interpretar “Ya supérame”, el sencillo más popular del Grupo Firme. La canción supera los 300 millones de reproducciones en su versión oficial de YouTube.

Fotos de Karol G con Grupo Firme