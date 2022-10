Carlos Arroyo se goza su papel de sargento y su debut como actor para Apple TV+

Una llamada inesperada con una propuesta inusual fue lo que recibió el exbaloncelista puertorriqueño, Carlos Arroyo, quien se estrenó como actor de la nueva película de Apple TV+, “The Greatest Beer Run Ever”.

Fue el mismo director del filme, Peter Farelly, quien llamó a Arroyo para que hiciera un papel en el filme junto a experimentados actores como Zac Efron y Russell Crowe. El exarmador de la selección nacional interpreta al sargento Pérez (Mayor Pérez) en el filme inspirado en una historia de la vida real que se remonta a la guerra de Vietnam.

En entrevista con Metro Puerto Rico, Carlos Arroyo, nos explicó cómo fue esa llamada con el director del filme.

“Al principio le dije, yo no he estado en una película así, he hecho cosas en anuncios y vídeos de música que siempre trato de involucrarme un poquito en lo que es la producción, el editar y todo eso. Él me dijo, no te preocupes te audiciono, es el protocolo, pero tú vas a estar bien. Cuando lo hice, él estuvo bien contento”, comentó el exbaloncelista.

La película que ya está disponible en la plataforma streaming de Apple fue filmada previo a la pandemia en del año 2020. Arroyo contó que estuvo un tiempo en Tailandia en el set de grabación de la misma donde además de actuar tuvo que aprender técnicas de la milicia. Desde cómo utilizar armas hasta cómo caminar como un soldado real.

Sobre la interacción con los demás actores, Arroyo expresó que fue “bien orgánico, una relación que fue creciendo, esto pasó durante la pandemia, el acercamiento que me hicieron ellos, después se tuvo que cambiar de fecha por razones obvias y terminamos grabando el año pasado en Tailandia, haciendo training mudándonos de ciudad en ciudad grabando ciertas escenas, una experiencia muy bonita, logré conocer la cultura allá”

“En cuestión de grabación estuve haciendo mucho training de sargento, de cómo agarrar una pistola, de cómo se camina, cómo hablar, todo. Una experiencia brutal, nunca me imaginé que iba a estar en esa posición”, expresó.

“Parte del training fue ver películas de Vietnam, no solo yo, los soldados que fueron parte de las escenas que estuvieron conmigo. Fue algo increíble, fue como prepararse para un partido de baloncesto, uno llega a la pretemporada y el training camp o el primer juego y ahí es hora de actuar u hora de jugar, es prácticamente lo mismo pero obviamente otro formato”, añadió en entrevista con Metro.

Arroyo tuvo la oportunidad de compartir escena mayormente con el actor principal de la película, Zac Efron, de quien aseguró fue un buen compañero de trabajo y lo trató con mucho respeto. El balonceslista boricua contó que pidió a Efron que lo corrigiera si estaba haciéndolo mal, pero el actor le indicó: “no tú corrígeme a mi si lo estoy haciendo mal”.

“En la primera escena mía estaba bien nervioso porque quería lucir bien y era algo nuevo para mi, pero logré hacerlo bien y ellos estuvieron bien contentos conmigo, tenía el apoyo de Zac (Efron) todo el tiempo que mayormente mis escenas fueron con él y me decía lo estás haciendo brutal y yo le decía”, explicó Arroyo.

Del mismo modo, deja la puerta abierta a la posibilidad de también trabajar en el cine puertorriqueño dependiendo de cuál sea la oportunidad que se le brinde en un proyecto a nivel local.

“Sí, me encantaría, si la oportunidad tiene sentido seguro que sí, he tenido la oportunidad de trabajar con muchas marcas en Puerto Rico yo creo que todos esos anuncios que hice me prepararon para esta oportunidad”, expresó.

Mira la entrevista completa aquí