Miss USA 2022. Arriba: Miss Illinois, Miss Texas y Miss District of Columbia. Abajo: Miss North Carolina, Miss Nebraska y Miss Kansas. (www.missusa.com)

51 candidatas se disputarán la noche de hoy, lunes, la corona de Miss USA 2022 y el pase a representar a ese país en la edición número 71 de Miss Universo.

Entre las favoritas de nuestro periodista y experto en concursos de belleza, Harry Rodríguez Caraballo, se encuentran las delegadas de los estados de: Arizona, Connecticut, District of Columbia, Illinois, Georgia, Kansas, Massachusetts, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey y New Mexico.

También están las participantes de: Nueva York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Texas y Washington.

Mientras, entre las más fuertes de la contienda perfila a las delegadas de: Arizona, District of Columbia, Kansas, Ilinois, Nebraska, North Carolina, Texas y Washington.

Cabe destacar que Angeliz “Angel” Reyes, de Illinois, es de ascendencia puertorriqueña, mientras Miss Texas y Miss New Mexico tienen sangre filipina y Miss New York es de familia dominicana.

La final se podrá ver a través de las plataformas digitales del concurso y comenzará a las 8:00 de la noche.

Miss USA 2021 y Top 10 de Miss Universo 2021, Elle Smith, coronará a su sucesora al final de la velada.

Miss Universo 2022 se celebrará el 14 de enero de 2023 por primera vez en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana.

Favoritas de Metro para ganar Miss USA 2022: