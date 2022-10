Britney Spears hace desgarradora confesión sobre su familia y esto pide para perdonarlos

Ya casi se cumple un año de la sentencia que dejó sin efecto el yugo al que era sometida la cantante Britney Spears por parte de su padre, James Spears, quien tenía la tutela absoluta tras el colapso nervioso que vivió la artista. Pero ella está lejos de sentirse verdaderamente libre, las heridas que causaron los seres que ella más amaba aún permanecen abiertas y sangrantes.

En más de una vez ella ha arremetido en contra de su familia por el silencio que mantuvieron su madre y su hermana ante los constantes abusos que sufrió 13 por años. Durante el fin de semana nuevamente escribió sobre lo mal que la ha hecho sentir el poco valor que dieron.

Nuevamente acudió a su cuenta en Instagram para desahogar todo lo que siente y de antemano se disculpó por ser tan reiterativa al quejarse de un pasado, pero es que le “cuesta mucho dejarlo ir todo”.

“Para mí el verdadero problema es que mi familia hasta el día de hoy, honestamente, no tiene conciencia en absoluto y realmente creen en sus mentes que no han hecho nada malo en absoluto. ¡Al menos podrían asumir responsabilidad por sus acciones y reconocer el hecho de que me hicieron daño!”, escribió la intérprete de “Baby one more time” junto a una imagen en la que se lee: “Yo no soy perfecta, pero soy yo”.

La estrella siguió contando que para su familia todo lo que le ocurrió estaba bien y eso solo “demuestra que no tengo una familia que me valore o me respete. ¡EN TODO! Esa es la parte difícil para mí y por mucho que los amé, es algo que probablemente nunca podré superar”.

Lo que necesita para tener paz

Britney, dolida, solo hace una petición para perdonarlos y tratar de pasar la página: “Para mí, sólo una disculpa genuina me ayudaría a darme un cierre, pero honestamente me deja alucinado todos los días de mi vida, incluso después de lo que se sabe lo que me hicieron”.

La cantante aseveró que está trabajando para ser más fuerte, por lo que ha tenido mucha terapia a través de los procesos, aunque cuestiona que estén dando resultados porque cree que no puede superarlo como sí le ha ocurrido a otras personas que han pasado por momentos difíciles y violencia como ella.

Quiere una familia que la valore

La semana pasada la cantante de “Sometimes” afirmó que si lo que ella sufrió lo hubiera padecido

Jennifer López, está segura que la familia de JLo no lo habría permitido, porque sabe que eso estaría mal.

“Me gustaría ver a alguien diciéndole a Jennifer López que tiene que quedarse sentada ocho horas al día, siete días a la semana... Sin coche. Me gustaría ver a un equipo de managers diciéndole a Jennifer López que tiene que aguantar todo lo que yo tuve que aguantar”, escribió en su mensaje, que luego borró.

Desde el 2008, el padre de la princesa del pop se convirtió en su supervisor, por orden de un tribunal, cuando ella manifestó conductas erráticas y colapso nervioso que terminaron por quitarle la custodia de sus dos hijos y el control total de su existencia.