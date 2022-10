Pamela Noa sale del hospital

La animador radial Pamela Noa compartió hoy que ya se encuentra fuera del hospital, luego que pasara alrededor de una semana en el hopital tras sufrir sufrir dolores corporales, fiebre y otros síntomas.

¨Métele volumen!!! de altaaaaa puñeeee. Gracias por todas sus oraciones y buenas vibras¨, compartió la locutora en las redes sociales.

Noa contó su situación en el programa ‘Molusco y los reyes de la punta’ de La Mega 106.9 donde indicó que comenzó a sentir dolores de espalda y fiebre, sin embargo, hizo caso omiso a los síntomas. Posteriormente, los dolores continuaron hasta que tuvo que consultar a sus médicos.

La locutora explicó que al llegar al hospital se le encontró que tenía infección de orina, glóbulos blancos en niveles muy altos y el potasio bajo.

Tras realizarle varios exámenes y tratamientos la locutora indicó que al hablar con uno de los médicos este le advirtió que si salía del hospital sin realizarle los tratamientos necesarios corría el riesgo de morir.

“Si tú no te quedas te mueres”, fueron las palabras que le dijo el galeno según contó la propia locutora en el programa radial. “Él pensó que yo tenía prisa por irme y la verdad es que yo no tenía prisa por irme es que como era la opción que me habían dado yo dije, está bien si esa opción de irme con suplementos y antibióticos está sobre la mesa pues yo la quiero”, contó Noa sin embargo el médico le hizo esta advertencia para que se quedara recibiendo tratamientos en el hospital.

“Yo no creo que hubiese forma en esta vida de que hubiese podido estar en la casa, no había break”, añadió Noa quien decidió permanecer en el hospital.

En la entrevista indicó que en el día de ayer ya se sentía mucho mejor en comparación con los días anteriores.

Noa indicó que espera estar fuera del hospital durante estos días, a más tardar en el día de mañana jueves.

Por otro lado, a través de sus redes sociales publicó un mensaje en el cual agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que le han enviado.

“Tal vez de salud no me sienta súper bien, mano pero me siento extremadamente querida, agradecida y feliz, el amor, la preocupación y los buenos deseos son lo más cabrón ever. Gracias, trato de contestar los todos pero son un montón y la cabeza me duele mucho y no me puedo quedar mucho pegá' del celu pero sepan que los agradezco de una forma que no les puedo ni explicar, los quiero mucho vibrotas”, escribió en sus Instagram.