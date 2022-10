Jenniffer González se va de paseo con su esposo por el Viejo San Juan

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, aprovechó su estadía en Puerto Rico para irse de paseo por el Viejo San Juan junto a su esposo, José Yovin Vargas.

Fue a través de sus redes sociales que la líder estadista compartió las imágenes.

“Redescubrir El Morro con el amor más lindo, dulce y bello: priceless”, escribió.

González Colón y Yovin Vargas contrajeron matrimonio el pasado mes de agosto en la parroquia Santa Teresita de la Calle Loíza.

“Es un día súper especial para mí. Es el día que me entrego a quien amo y me convierto en su esposa en el sacramento del matrimonio (...) Me caso, estoy feliz y quiero compartir esta alegría con quienes me quieren”, dijo en ese momento González.