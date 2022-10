Ivy Queen dice que no permitirá que hablen “shit” de Bad Bunny

Ivy Queen le salió hoy al paso a los detractores de Bad Bunny y les advirtió que no permitirá que hablen “shit” del trapero boricua.

La exponente del género urbano describió a Bad Bunny como un caballero y aseguró que el artista que siempre la ha tratado con respeto y ha hecho mucho más por ella que otros en el género urbano.

“Si hay algo que no voy a permitir es que me hablen shit de este caballero que para conmigo a hecho más que much@s en este género urbano. El respeto con el cual siempre me trata y las acciones hablan por sí solas. Es el number one porque ese corazón que se carga es inmenso”, compartió en redes sociales.

Agradeció al Conejo Malo el haberle permitido acompañarlo a cerrar su gira en Estados Unidos. Bad Bunny se presentó anoche en Los Angele, California.

“Cerrar su gira en EU junto a sus fanáticos y los míos fue tan kbron pasar esa experiencia. Gracias Benito por todo!Gracias @janthonyoliveras @noahassad y todo el equipo del conejo.(My team grandemente demostrando que somos warriors”, sostuvo.