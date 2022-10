Documental expone el lado oscuro detrás de Barney

Muchos que ya son adultos recuerdan con cariño un programa que veían de niños: las aventuras del dinosaurio lila Barney y sus amigos.

Sin embargo, no todo era amor y cariño en ese espacio de la pantalla chica nacido en 1992 como creación de Sheryl Leach y que tuvo 268 episodios.

Una serie que será estrenada el 12 de octubre por el servicio de ‘streaming’ Peacock mostrará el lado oscuro de un programa en el que participaron Demi Lovato y Selena Gómez.

El programa fue dividido en dos capítulos y se llama “I Love You, You Hate Me” (”Te amo, me odias”). Y un tráiler muestra a Bob West, alguien que se puso el disfraz de Barney, recordando las amenazas de muerte que recibió cuando interpretó al personaje.

“Eran amenazas violentas y explícitas, de muerte y desmembramiento de mi familia... Decían que irían a buscarme y que me iban a matar”.

“Barney representa la inclusión, la aceptación. Debes amar a todo el mundo, todos tenemos que agradecer a Sheryl Leach por ello”, dice una frase del tráiler, que se pregunta “¿Por qué el mundo ama odiar?”.