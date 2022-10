Candy Lover se estrena en los Premios Latin Billboard

¡Candy Lover lo vuelve a hacer! La influencer, cantante y makeup artist, consolidó su posición como estrella de las redes sociales, tras ser invitada como VIP Influencer a la celebración de los Premios Latin Billboard.

“Para mí esto es un sueño hecho realidad”, exclamó la joven quien el año pasado publicó un video en sus redes sociales donde mostraba un ‘Red Carpet Look’ como si hubiera sido invitada a la celebración de los Latin Billboard.

Durante la celebración –que se llevó a cabo en la ciudad de Miami– Candy Lover desfiló en la alfombra roja del evento y fue parte de las intervenciones en vivo desde el VIP Lounge, transmitidas por el canal Telemundo y ‘streaming’ por Telemundo.com.

Este año, la ceremonia que premia a las mejores estrellas de la música latina, se celebró en el Watsco Center en Miami.

Más sobre Candy Lover

La emprendedora y multifacética puertorriqueña cuenta con poco más de 4 millones de seguidores en sus redes sociales y por dos ocasiones consecutivas, ha sido nominada y galardonada como la “Makeup Influencer of the Year” de los American Influencers Awards.

A nivel musical, Candy Lover ha plantado bandera en las plataformas digitales con temas como Twerk it, Sígueme bailando, Far from home y Anoche. Este último en colaboración con La Costosa.

La intérprete cuenta con un álbum –De la nada– el cual llegó al primer puesto en los iTunes charts. En dicha producción –de diez canciones– las más populares son La jefa y Come to my condo.