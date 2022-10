Actriz de House Of The Dragon le ‘preocupa’ la fama por esta razón

House of the Dragon. Foto: Reprodução HBO Max

House Of The Dragon ha sido, hasta ahora, la mejor carta de presentación de la actriz Milly Alock, en la industria del entretenimiento. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para su vida.

La joven actriz, que interpretó a Rhaenyra Targaryen en los primeros cinco episodios de la precuela de Game Of Thrones, señaló que el salto a la fama que le ha dado la serie la ha puesto “increíblemente nerviosa”.

“Me pone increíblemente nerviosa. Es difícil mirar tu propia cara todo el tiempo. Nadie necesita hacer eso. Apesta al hombre. No sé cómo las celebridades del mundo pueden hacer eso. Es como echarme de la pared. Es un espacio increíblemente difícil de navegar”, dijo en una entrevista a ‘NME’

Una de las dificultades que más señala la actriz australiana es que su círculo familiar no pertenece al medio artístico, por lo tanto, es más difícil asimilar las consecuencias de la fama. “Me siento sola y desapegada de mi círculo social. Es como abrir una caja de pandora y mirarte en un espejo. Algo como ‘Alicia en el país de las maravillas’, es muy raro”.

Trabajos de Milly Alock

A pesar del gran salto que representó la serie de HBO en la carrera de Alock, realmente ese no es su primer trabajo en el mundo de la actuación.

En su país tuvo un rol protagónico en una miniserie llamada Upright, donde se sigue el trayecto de dos desconocidos que van de viaje por carretera a través del desierto australiano mientras transportan un valioso piano de Sydney a Perth.

También actuó en la serie de drama y comedia Wonderland, estrenada en 2014. Posteriormente, actuó en la serie Janet King y ha participado en las películas The School (2018), Reckoning (2019) y The Gloaming (2020).