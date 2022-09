¿Por qué Kate Del Castillo habla como española? Las críticas a la protagonista de la ‘Reina del Sur’ en los Billboard

Kate del Castillo, famosa por sus telenovelas y en especial por la serie titulada “La Reina de Sur” presentó la edición número 29 de los premios Billboard junto a Jaime Camil, actor en la cúspide de la fama por su participación en la serie sobre la vida de Vicente Fernández transmitida por Netflix.

La premiación, transmitida por Telemundo, se realizó el 29 de septiembre desde el Watsco Center ubicado en Coral Gables, en Florida, Estados Unidos

Por tercer año consecutivo, Bad Bunny se coronó como el máximo ganador de los Premios Billboard de la Música Latina. A sus 28 años, Benito Antonio Martínez Ocasio, su verdadero nombre, es el rey indiscutible de la música urbana.

El ‘Conejo malo’, nacido el 10 de marzo de 1994 en Almirante Sur, Puerto Rico, volvió a conquistar el principal galardón de la gala como artista del año. También se llevó el premio “Top Latin Album” del año por su álbum “Un verano sin ti”. Por si fuera poco, Bad Bunny ganó por tercera vez el trofeo a compositor del año.

El también puertorriqueño Chayanne recibió el Premio Ícono en la ceremonia, mientras que Christina Aguilera fue honrada con el premio Spirit of Hope.

Las críticas a Kate del Castillo

La actriz de 49 años, nacida el 23 de octubre de 1972, recibió fuertes críticas de los internautas por el modo en cómo condujo la noche de los Premios Billboard.

Muchos se mostraron extrañados por su forma de hablar, al asegurar que tenía acento de española.

Las redes sociales se inundaron de memes y críticas a la ‘Reina del Sur’.

Que onda con Kate del Castillo?? Le esta imitando la voz a Paulina Rubio?? #PremiosBillboard pic.twitter.com/4mY0HRmeHI — Luiz Gom3z 🇲🇽🇺🇸 (@Gom3zluiz) September 30, 2022

“¿Por qué Kate Del Castillo habla como española?”, “No es hate, pero yo hablaba igual que Kate del Castillo cuando usé mis retenedores JAJAJA”, “Alguien me explica el acento español de Kate del Castillo”, “Kate Del Castillo suena como si se le hubiese despegado la prótesis dental”, fueron algunos de los comentarios.

Los comentarios no pararon: “Explíquenme, Kate Del Castillo se hizo los dientes y no puede ni hablar”, ¿Y porque Kate del Castillo está hablando así?”, “¿Qué le pasa a Kate del Castillo? ¿Por qué habla tan extraño? ¿Todo bien @katedelcastillo?”, “Definitivamente pésima elección como presentadora, Kate del Castillo, no tiene gracia y carisma para presentar, hubieran puesto nuevamente a Gaby Espino o a una verdadera presentadora”.

Kate del Castillo nos presenta un avance exclusivo de la nueva temporada de #LaReinaDelsur. Para ver la versión extendida corre a nuestra cuenta de Youtube 🔥¡La ves por @Telemundo, o no la ves! Estreno exclusivo: martes 18 octubre, 9pm/8c #LRDS3 #LRDSs @katedelcastillo pic.twitter.com/LePVe2vxcB — La Reina del Sur (@ReinaDelSurTV) September 30, 2022

