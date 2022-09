Farruko recuerda a afectados por los huracanes en Puerto Rico, Cuba y Florida tras recibir premio por “Pepas”

El exponente urbano Farruko envió un contundente mensaje tras recibir el premio “Canción Latin Rythm del Año” en los Premios Billboard y aprovechó para recordar que mientras de lleva a cabo el evento hay personas en Puerto Rico, Cuba y Florida que están pasando un difícil momento tras el paso de los huracanes Fiona e Ian.

El boricua explicó que a pesar de su conversión al cristianismo continúa asistiendo a los premios para enviar el mensaje de que hoy en día es una mejor persona y no quiere ser recordado como “Farruko el de Pepas”.

“Muchos se preguntan, porqué este tipo sigue viniendo a los premios y quiere recogerlos. ¿Está con Dios o está con el diablo? ¿Qué es lo que está haciendo él? ¿Qué es lo que está llevando? Yo les digo que yo no vengo a los premios a recoger la estatuilla, yo vengo a los premios a aprovechar este foro y este espacio para decirte que a veces somos tan buenos como lo último que hacemos, quizás en ese momento, cuando la canción estaba en su cúspide, en la gloria, imagínate que yo perdiera la vida o me diera una enfermedad. Lo último que se iba a decir de mi era ‘Farruko el de Pepas’, pero hoy en día he cambiado mi vida, soy una persona imperfecta igual que que todos ustedes, pecador, no me vendo más santo que nadie...¿Pero saben algo? Si me muero hoy, Dios no lo permita, se van a llevar una mejor versión de Farruko, porque no van a decir Farruko el de Pepas sino Farruko el que se paró firme en su mejor momento y le dio valor a la vida, le dio valor al amor, a la familia a las cosas que realmente importan”, expresó.

En su mensaje, también recordó a las personas que están pasando un momento difícil en Puerto Rico, Cuba y Florida tras el paso de los fenómenos atmosféricos.

“Yo no estoy aquí para dar un mensaje religioso o cantarme el más cristiano, yo estoy aquí para decirles que tengamos más empatía, que seamos mejores seres humanos, que busquemos una relación con nuestro creador cada día porque mientras estamos celebrando unos premios, hay gente en Cuba que lo poquito que tiene lo perdieron, hay gente en Puerto Rico lo poco que tienen lo perdieron, hay gente en la Florida que no tienen dónde dormir y Jesús es el camino y la vida, no dejen de orar que Dios me los bendiga siempre”, añadió.