Christina Aguilera reveló que al comienzo de su carrera querían que cambiara de apellido

Christina Aguilera es una de las mejores cantantes que existen actualmente en el mundo y recientemente habló de lo duro que fue comenzar su carrera como cantante en el mundo anglosajón debido a su apellido.

La revista Billboard entrevistó a la cantante, quien recibió el premio Espíritu de la esperanza en los Premios Billboard de la Música Latina de este año, debido a su labor humanitaria.

Ahí confesó cómo la industria musical la forzó en adoptar un apellido diferente, ya que a los angloparlantes les resulta difícil de decir.

“Tengo un nombre que me han intentado quitar en numerosas ocasiones en este negocio. No es el nombre más fácil de pronunciar para todo el mundo. Ha sido maltratado y masacrado muchas veces, pero prefiero no revelar los malos nombres que me han sugerido desde entonces”, dijo Christina Aguilera.

Christina Aguilera se siente orgullosa de sus raíces latinas

Aunque tuvieron que pasar 20 años para que la cantante volviera a sacar un disco en español, Christina Aguilera, nunca ha olvidado sus raíces, y durante ese tiempo sacó algunos singles en conjunto en español, como el que hizo con Andrea Bocelli, “Somos novios”.

“Soy Aguilera, estoy orgullosa de mi origen. Mi padre es de Ecuador. Es la autenticidad y es muy importante para mí. Por qué no cerrar el círculo de todos los capítulos con un nombre, ¡mi nombre!”, expresó la intérprete de “Pa’ mis muchachas”.

Y tras años de carrera en el mercado anglosajón, Xtina, como también se le conoce, ha querido reconectar con el público latino con una trilogía musical: “La fuerza, “La tormenta” y “La Luz”, del que se desprende su nuevo single, “No es que no te extrañe”.

Con esta trilogía musical, Christina Aguilera quiere demostrar que encontró ‘la fuerza’ dentro de ella, para hacerle frente a ‘la tormenta’ y así ver ‘la luz’, que espera compartir con el resto del mundo.

La artista aseguró que fue muy catártico realizar esta producción, puesto que dejó atrás todo lo malo que vivió con su padre abusivo, pero aceptó una parte de ella que muchos querían que olvidara.