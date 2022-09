La indignación de los familiares de las víctimas de Jeffrey Dahmer por la serie de Netflix

‘Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer’ bate récords en Netflix convirtiéndose en una de las series más vistas luego de Stranger Things, La producción relata la historia de Jeffrey Dahmer, quien asesinó a 17 varones, entre hombres y niños.

La trama protagonizada por Evan Peters y su actuación ha sido una de las más aplaudidas en los últimos meses por la manera de interpretar al también conocido como ‘El carnicero de Milwaukee’, un hombre que torturó, abusó sexualmente y descuartizó a sus víctimas, sin el más mínimo remordimiento.

Cada uno de sus asesinatos supera lo visto en la ficción y para sus familiares revivir lo sucedido ha sido escalofriante e indignante. Algunos de ellos han rechazado contundentemente la serie producida por el gigante de streaming.

Familiares de las víctimas de Jeffrey Dahmer piden respeto

Eric Perry, primo de Errol Lindsey, una de las víctimas de Dahmer, ha usado sus redes sociales para mostrar su indignación y como se han sentido de revivir aquel terrible momento.

“No le digo a nadie qué ver, sé que los contenidos sobre crímenes reales son enormes, pero si realmente tienes curiosidad acerca de las víctimas, mi familia (los Isbell) están enojados con este programa. Es volver a traumatizar una y otra vez, ¿y para qué? ¿Cuántas películas, programas y documentales necesitamos?”, se preguntó Perry.

Para él existe una delgada línea entre el morbo y el entretenimiento. De igual manera, colgó un vídeo que hizo una comparación entre Rita Isbell, la hermana de Lindsey, y el de Netflix cuando la mujer intentó agredir a Dahmer en la sala del tribunal.

“Recrear a mi prima teniendo un colapso emocional en la corte frente al hombre que torturó y asesinó a su hermano es SALVAJE”, escribió Perry.

De igual manera, Isbell se pronunció a través de articulo el Insider donde mencionó el dolor que han tenido que revivir por la producción y criticó que Netflix nunca les comunicara sobre la realización de la serie.

“Cuando vi parte del programa, me molestó, especialmente cuando me vi a mí misma, cuando vi mi nombre en la pantalla y esta señora diciendo palabra por palabra exactamente lo que dije (…) Me trajo de vuelta todas las emociones que sentía en ese entonces, Nunca me contactaron sobre el programa. Siento que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o cómo nos sentíamos al hacerlo. No me preguntaron nada. Simplemente lo hicieron”, dijo.