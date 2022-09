Estrenos de Netflix de octubre 2022

En el mes de Halloween, Netflix y Guillermo del Toro estrenarán la primera temporada de Gabinete de Curiosidades, descrita por el mismo director como una “serie de antología de terror”.

Gabinete de Curiosidades

El 25 de octubre, tendremos la serie terrorífica que se lanzará durante los tres días siguientes con dos episodios cada día hasta completar ocho capítulos. Gabinete de Curiosidades dará vida a las monstruosidades más anómalas que hayamos visto. Cada episodio estará dirigido por una trama diferente y un director diferente.

OMG! 😱 Aquí les dejo algo de 'El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro'. Se ve brutal, monstruoso, HERMOSOOO. 🤩😍 En Netflix el 25 de octubre.

Conversations With a Killer

Por otro lado, Netflix estrenará Conversations With a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes el 7 de octubre, como parte del estreno de Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

La nueva entrega estaría inspirada en formato de docuserie dividida en tres partes y explica la psicología del criminal Jeffrey Dahmer. Netflix mostrará, de manera inédita, videos de Dahmer confesando sus atrocidades pervertidas.

Lista completa de estrenos de Netflix

Estos serían los estrenos de este octubre 2022. Netflix trae muchas sorpresas para los fanáticos del streaming.

4 de octubre

“Hasan Minhaj: El bufón del rey”

5 de octubre

“Togo”

“Saltar desde lugares altos”

“¡Lo clavaste! Halloween” (Temporada 7)

“Sr. El teléfono de Harrigan”

“Los 13 atrapados: cómo sobrevivimos a la cueva tailandesa” (serie limitada)

7 de octubre

“Conversaciones con un asesino: las cintas de Jeffrey Dahmer” (serie limitada)

“Man on Pause” (temporada 1)

“Luckiest Girl Alive”

“The Redeem Team”

“Glitch” (temporada 1)

“The Midnight Club” (temporada 1)

“Derry Girls” (temporada 3)

“Old People”

“The Mole” (temporada 1)

10 de octubre

“Spirit Rangers” (Temporada 1)

11 de octubre

“Iliza Shlesinger: Hot Forever”

“Belascoarán, PI” (Temporada 1)

13 de octubre

“Alguien prestado”

“Excepción” (Temporada 1)

“La lista de reproducción” (Serie limitada)

“Sue Perkins: Perfectamente legal” (Temporada 1)

“El vigilante” (Temporada 1)

14 de octubre

“Todo llama a la salvación” (temporada 1)

“La maldición de Bridge Hollow”

“Toma 1″ (temporada 1)

18 de octubre

“Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy en vivo desde Los Ángeles”

“Misterios sin resolver” (Volumen 3)

19 de octubre

“Notre Dame, la Part du feu” (Serie Limitada)

“La Escuela del Bien y del Mal”

21 de octubre

“Descendant”

“From Scratch” (Serie Limitada)

“Barbarians” (Temporada 2)

“20th Century Girl”

25 de octubre

“Gabinete de Curiosidades” (Temporada 1)

26 de octubre

“La buena enfermera”

“Robando a Mussolini”

27 de octubre

“Cici”

“Dubai Bling” (Temporada 1)

“Más allá del Universo”

28 de octubre

“If Only” (temporada 1)

“Todo tranquilo en el frente occidental”

“Drink Masters” (temporada 1)