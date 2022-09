Wolverine: ¿Cuándo se estrenará Deadpool 3 con el regreso de Hugh Jackman?

Era un sueño anhelado por muchos, y por fin se hará realidad... Wolverine regresará y con Hugh Jackman. Ryan Reynolds fue el encargado de revelar el secreto mejor guardado de la historia, a través de un video al puro estilo Deadpool.

Durante el material publicado en las redes sociales de Reynolds señaló que las oraciones de los verdaderos creyentes fueron escuchadas.

“Hola a todos, estamos muy tristes de habernos perdido D23, pero hemos estado trabajando muy duro en la siguiente película de Deadpool durante mucho tiempo. Realmente he tenido que buscar en mi alma en este caso. Su primera aparición en el MCU obviamente necesita ser algo especial. Necesitamos permanecer fieles al personaje, encontrar una nueva profundidad, una motivación, un significado. Cada Deadpool necesita sobresalir y destacarse. Ha sido un reto increíble que me ha obligado a llegar muy adentro. Y yo… no tengo nada. Sí, solo un vacía absoluto (se señala la cabeza). Y aterrador. Pero teníamos una idea”, fueron las primeras palabras.

Mientras el actor esta cómodamente sentado en un sillón, se observa a Hugh Jackman cruzar por el fondo de la escena, con una manzana en la boca y Reynolds le pregunta: “Oye, Hugh, ¿quieres hacer a Wolverine una vez más?”, a lo que respondió Jackman., “Sí, claro, Ryan”, mientras subía unas escaleras.

El video termina con la canción I will always love you de Whitney Houston y la leyenda “Coming Hughn”.

¿Cuándo se estrenará Deadpool 3?