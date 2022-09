¿Qué hará Lambda García con el premio de Top Chef VIP?

El ganador de la primera temporada de Top Chef VIP se presentó en el programa matutino de Hoy Día y contó lo que hará con el premio de 100 mil dólares.

Lambda García todavía no puede creer que haya conquistado a los jueces en la competencia y se haya llevado el premio: “Todavía no me la creo. Esto ha sido para mí una locura”.

Lambda cuenta su experiencia en Top Chef

“Esta es una de las más hermosas competencias que nos pudo haber pasado. Les dimos un giro a la competencia y a la manera de cocinar. La gente nos agradeció la convivencia sana y el amor en cada programa”.

Carmen Villalobos estuvo de acuerdo con Lambda: “Todos en el set se apoyaban y se ayudaban. Se daban la mano”.

Por otro lado, el ganador del reality de cocina de Telemundo dijo que en realidad no le gustaba la cocina: “yo estaba renuente a cocinar. Sé cocinar, pero no soy chef. No me dedico a cocinar y nunca lo hice”. Comentó que siempre le “huía a la cocina y a cocinar”.

Lee también Lambda García: este es el novio del ganador de Top Chef VIP

¿Qué hará con los $ 100,000?

Durante el programa matutino de Telemundo, Lambda García dijo que los invertiría en un negocio y “me voy a llevar a mi mamá y a mi hermana a viajar por Europa. Tengo pensado hacer muchas cosas con el dinero”.

García ganó, el pasado lunes 26 de septiembre, el premio de Top Chef VIP y Telemundo confirmó la segunda temporada del reality de cocina. Lambda presentó una entrada, un plato fuerte y un postre.

Lambda confesó que por ahora tiene varios proyectos en puerta, pero quiere vacacionar con su familia.