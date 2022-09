Así lucía Eduin Caz, de Grupo Firme, en sus inicios como cantante

Grupo Firme ha tenido un gran éxito en los últimos años, convirtiéndose en una de las agrupaciones con mayor fama, tanto en Estados Unidos, como en México y, especialmente, su vocalista Eduin Caz ya es considerado una estrella.

Así que te mostramos cómo lucía el cantante antes de volverse una celebridad.

Eduin Caz se interesó por la música desde joven

En la actualidad, el artista tiene 28 años y el impacto que ha tenido con Grupo Firme ha sido muy grande.

Pero antes de experimentar el éxito, Eduin comenzó desde abajo, junto con sus amigos de la escuela, tocando en bares y fiestas.

En una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”, Caz recordó cómo fue su juventud, pues llegó a Tijuana, luego de haber nacido y pasado sus primeros años en Culiacán.

“Yo recuerdo que como a los 10 años mi mamá ya estaba juntándose con Eliseo, que es mi padrastro, y lo respeto mucho y lo quiero mucho. De ahí empezó una larga vida en Tijuana y ya no regresé a Culiacán”, relató el intérprete.

También contó que se interesó en la música, gracias a varias figuras consolidadas como Tucanes de Tijuana y los Tigres del Norte.

Pero quien lo inspiró fue uno de sus vecinos, pues se dedicaba al medio.

“Chuy Palma se hacía llamar, era mi ídolo. Era un cantante local y me regalaba casetes, pósters, tenía todo mi cuarto vestido de él, y no era famoso, pero yo era su fan”, dijo.

Así lucía antes de ser famoso

El vocalista de la agrupación también contó cómo fue que conoció a Isael Gutiérrez, quien es gran responsable del éxito con el que ahora cuentan.

“Recuerdo que iba a haber un baile de la radio que era los miércoles en un lugar, ahí, en Tijuana que es Las Pulgas, todos los grupos quieren tocar ahí. Un amigo me dice: ‘Me canceló un grupo de Culiacán, no pudo venir, pero hazme el paro, súplelos’. Dije que sí y pedí boletos para regalar a los poquitos fans que tenía, no era famoso”, relató Caz.

Luego de esta presentación, fue que Isael decidió apoyar la carrera de los músicos y poco a poco se convirtieron en las estrellas que son actualmente.

En YouTube circulan algunos videos que muestran a los integrantes de Grupo Firme, en los inicios de su carrera.

Especialmente, llama la atención el cambio que ha tenido su vocalista.