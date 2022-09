Molusco aclara si se mudará de Puerto Rico y asegura que “hace más falta que el gobernador”

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” provocó confusión entre sus seguidores cuando realizó una publicación en la cual indicaba que se iba del país.

Sin embargo, a través de su canal de YouTube, indicó que estará unos días fuera del país por compromisos de trabajo y que no se trata de una mudanza tras la emergencia provocada por el huracán Fiona en la isla.

“Seguramente hay gente que leyó el título, Molusco se va del país hay mucha gente celebrando. Pues sí, me voy del país, a trabajar, voy a estar unos días fuera. No me gusta irme del país cuando pasan cosas como esta, siento que hago falta aquí, siento que yo hago lo que el gobernador debería hacer”, comenzó diciendo el locutor.

En el video explicó que para la semana del paso del huracán Fiona por Puerto Rico tenía un compromiso con el exponente urbano Daddy Yankee en Nueva York para realizarle una segunda entrevista para su canal de YouTube. Molusco indicó que el exponente urbano entendió su decisión de quedarse en el país para cubrir las incidencias del huracán desde sus plataformas de internet y radio.

Posteriormente, el también comediante realizó críticas al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, por la estrategia de comunicación que ha llevado a cabo durante la emergencia provocada por el ciclón.

“El gobernador de Puerto Rico ni su hermana le demuestran respeto al país”, expresó el locutor en su video.