Inauguran estatua de Daddy Yankee en Chile

A horas de que el exponente urbano puertorriqueño, Daddy Yankee, se presentara en el Estadio Nacional de Chile, este recinto le rindió homenaje con una estatua que lo retrata a cuerpo entero y que será instalada en la región de Los Condes en el país.

Tal como informó LaTercera.cl, el máximo referente del reggaetón fue convocado a revelar su propia estatua como parte de una iniciativa impulsada por la plataforma digital Spotify. La aplicación musical que no quiso estar ausente en la visita del Big Boss a la ciudad de Santiago que llaman la capital del reggaetón, una estadística que desde el menos 2018 ha marcado el alto consumo de música urbana en la urbe chilena.

Para ejemplificar el fervor que existe en Chile por la música reggaetonera, destacaron la presencia de artistas nacionales en playlist internacionales como Mansión Reggaetón, que reúne 5,548,374 seguidores en Spotify.

Tras las fotos de rigor, y pese a que la situación por momentos se volvió caótica, se procedió a revelar la estatua en que lo retrata con una chaqueta con su nombre, la que, según dijo, le gustó mucho.

“Para mí desde que llegué por primera vez fue una sorpresa que me escucharan aquí, lo desconocía, luego aprendí del cariño y el amor que me tienen. Para nosotros los boricuas, Chile es importante, la unión ya se llama Chile Rico”, dijo un sonriente Daddy Yankee a la prensa reunida en el lugar..

“Para mí es sumamente emocionante que Chile me trate con mucho cariño y yo me siento de la misma manera emocionado. Me siento como si estuviera llegando por primera vez al país, como si fuera mi primer concierto. Se viene durísimo, vamos a romperla”, agregó un muy agradecido Big Boss.