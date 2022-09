Cristián de la Fuente rompió el silencio tras video besando a otra mujer: “Tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia”

Este lunes se filtró un video en donde aparece el actor Cristián de la Fuente, besando a una misteriosa mujer en México. El sitio de ese país, “Primer Impacto” publicó las imágenes en las que se puede ver en un restaurante al chileno, a los besos, con una mujer que no es su esposa, Angélica Castro.

“Estas son las imágenes que dejarán a más de uno con la boca abierta. Es el actor chileno Cristián de la Fuente besando apasionadamente a esta joven ante la mirada de todos. El video fue grabado el 15 de septiembre en el restaurante ‘La Única’ en la capital mexicana y durante más de una hora el actor compartió de forma especial con su acompañante”, entre velas, dice la presentadora.

Y bueno, ahora el actor nacional le mandó un mensaje a su amigo Carlos Adyan, quien conduce el programa En Casa, de la cadena Telemundo.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por Glamorama, de La Fuente le escribió: “Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto”.

“Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, Esa es la verdad”, dijo.

El polémico video: