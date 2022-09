Por vía legal: Ricardo Montaner se fue contra psicóloga que tachó de ‘secta’ a su familia

El cantante argentino, Ricardo Montaner, es un artista de gran reconocimiento en Latinoamérica por su trayectoria musical, pero también por su participación en programas televisivos y por asuntos relacionados con su familia, cuyos miembros también son muy sonados en la industria.

A principios de este 2022, el intérprete de ‘Me va a extrañar’ y ‘Te adoraré’ protagonizó un escándalo luego de que la psicóloga, Florencia Rodríguez, hiciera un análisis público en el que se refirió a la familia del músico como una “secta”.

Recordemos que su familia está compuesta por Marlene Rodríguez Miranda, con quien tuvo tres hijos: Mau, Ricky y Evaluna. Esta última contrajo matrimonio con el también artista Camilo Echeverry. Además, también es padre de Alejandro y Héctor, hijos de su primer matrimonio con Ana Rosa Vaz Pönicke.

El enfrentamiento entre la psicóloga y Ricardo Montaner

En enero, la profesional publicó en su cuenta de Twitter un trino que decía: “En mi perfil de Instagram, estuvimos analizando esta foto. Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de siete años de edad. Un límite te pido”. Esto acompañado de una fotografía del músico.

Como respuesta, Montaner escribió: “Busca ayuda urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia y luego de todo eso me vuelves a psicoanalizar”.

Pero esta no fue la única publicación, pues la mujer también compartió una foto de la boda de Ricky y Stefi en la que dio su apreciación.

Busca ayuda psicológica urgente.

Ricardo Montaner se fue a instancias legales con psicóloga

Ahora, varios meses después, parece que la polémica vuelve a avivarse pues, según la periodista Estefi Berardi, el artista decidió tomar acciones legales en contra de la psicóloga.

“Montaner la citó a mediación por daños. (…) Cuando fue el casamiento de Ricky, ella hizo un análisis de la foto familiar en la que los acusó de ser un clan. Le mandó la carta documento y ahora tienen que ir a mediación”, contó Berardi a LAM.

Durante la emisión del programa, se mostró en pantalla el supuesto documento en contra de la psicóloga. Allí mismo, la presentadora Yanina Latorre quiso dar su opinión y defendió a Montaner.

“La psicóloga se quiere colgar y que la estén levantando en todos lados, hacer psicología en redes sociales no va. Esto es querer buscar donde no hay, ella lo está tratando de algo que no es”, agregó.