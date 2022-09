“No fue uno, ni fueron dos, fueron tres”: los vientres alquilados por Las Kardashian

Las Kardashian son una de las familias más influyentes no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Podrán no conocer a muchos, pero esta familia ha logrado posicionarse y codearse con los más poderosos y ricos del mundo.

Su programa ‘Keeping up with The Kardashian’ ha sido uno de los más exitosos en el entretenimiento y gracias a ello, su fama ha crecido hasta las nubes. Además de eso, se han posicionado como las empresarias más importantes. De hecho, Kylie llegó a entrar en ala lista como la multimillonaria más joven, hasta que Rihana le quitó el podio.

Pero más allá de su influencia, la familia suele ser un poco exótica en sus prácticas y en el estilo de vida que llevan. Además, porque aparte de ser varias hermanas, cada una tiene muchos hijos, primos y sobrinos que llenan las gigantescas mansiones.

Hace poco Khloe se hizo tendencia en redes sociales porque presentó a su segundo bebé en la camilla de un hospital, cuando el niño nació por vientre alquilado. Las críticas empezaron a aparecer porque parecía que la socialite acababa de salir de parto de trabajo.

Sin embargo, lo que algunos no saben, es que no es la primera vez que pasa esto en la familia. De hecho, fue Kim Kardashian quien inició la práctica. La empresaria quedó embarazada de su primera hija, North, pero su embarazo no fue nada sencillo porque presentó preclampsia, una enfermedad que puede provocar la muerte del feto y de la madre.

Tiempo después, volvió a quedar embarazada de Saint, pero volvió a pasar lo mismo, además se le juntó otra condición llamada placenta acreta, que se resume en que la placenta se agarra tan fuerte al útero que presenta complicaciones a la hora del parto.

Sin embargo, ella quería tener más bebes, así que sus dos últimos bebes, Psalm y Chicago, nacieron por vientre alquilado. En el 2019, la empresaria contó la historia en sus redes sociales afirmando que no importaba la manera en la que los bebés llegaran a la familia, sino que ya hacían parte de ella.

Ahora que Kourtney, quien hace algún tiempo viene buscando un bebé, podría ser la próxima en el ojo del huracán.