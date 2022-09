De Chris Martin a Juan Luis Guerra: Ellos son los famosos que han apoyado a Shakira, tras su ruptura con Piqué

Luego de que se confirmó la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, han sido varios los famosos que se han mostrado de la cantante colombiana. Así que te mostramos quiénes son y qué es lo que han dicho.

Fue en junio de este año cuando la cantante y el futbolista anunciaron su separación, luego de 12 años juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha de 9 y 7 años, respectivamente.

Famosos que han apoyado a Shakira

Varios de sus amigos se han manifestado a favor de ella, generando diversos comentarios.

El rapero William James Adams Jr., conocido como will.i.am, integrante de Black Eyed Peas con quien lanzó “Girl like me”, se mostró solidario con ella.

El cantante Chris Martin, líder de Coldplay, aseguró que “siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite”.

Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz se sumaron a la lista de famosos que han externado su apoyo a Shakira, en medio de su dolorosa separación.

“Cada vez que la vida te pone a prueba, creo que siempre encuentras una mano amiga a la que agarrarte mientras lloras... Y si has hecho las cosas bien, encontrarás esa mano amiga. Ha sido increíble encontrar el apoyo de tantos colegas, no solo amigos sino también colegas, personas que me han estado ayudando constantemente”, indicó la colombiana.

La separación de Shakira y Gerard Piqué

Hace unos meses comenzaron los rumores de una separación entre los famosos, en medio de una infidelidad que tiempo después fue confirmada.

Pues el futbolista comenzó una relación con Clara Chia, una joven que trabajaba como mesera en un antro de España, que luego fue contratada en las empresas de la familia de Piqué.

Luego de lo ocurrido, Shakira había mantenido silencio, hasta ahora que confesó que fue uno de los peores momentos de su vida.