Bad Bunny: “Yo no soy el gobierno, para eso está la gente que eligieron”

El exponente urbano Bad Bunny se expresó sobre la situación que vive Puerto Rico en estos momentos tras el paso del huracán Fiona que ha dejado a miles sin servicio eléctrico y personas que lo han perdido todo.

Benito Martínez Ocasio se expresó durante un concierto que llevó a cabo en Las Vegas. El artista comenzó diciendo que a pesar de sus compromisos por su gira por los Estados Unidos se ha mantenido en contacto con la isla para saber qué necesitan sus compatriotas en estos momentos de necesidad.

“Yo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy cumpliendo con mi deber porque para los que no saben, yo me dedico a esto, a cantar a hacer conciertos, esto es un compromiso, esto es un deber que tengo que lo hago con mucho amor, con mucho cariño, ustedes vinieron esta noche a compartir conmigo, yo vine a compartir con ustedes a pasarla cabrón”, comenzó diciendo Bad Bunny.

Del mismo modo y como ha hecho anteriormente, Bad Bunny, lanzó críticas al gobierno asegurando que el país no necesita más “mensajes bonitos” dentro de la situación que está pasando.

“Yo hago mi trabajo y mi labor, pero incluso desde lejos estoy en contacto todos los días, tratando de ayudar lo más posible buscando la manera de ayudar, la manera más significativa a mi, mi pueblo no me eligió como gobernador, como alcalde como legislador, como nada, yo no soy el gobierno, para eso está la gente que eligieron y real no he escrito nada en las redes sociales porque yo creo que ya la gente no quiere mensajes lindos y mensajes de Puerto Rico se levanta, Puerto Rico quiere acción, Puerto Rico se merece algo mejor. Yo quisiera decir Puerto Rico se levanta pero es casi imposible decirlo, Puerto Rico se levanta cuando tumbemos a la gente que nos quiere en el suelo, yo tengo fe en mi país, tengo fe en mi gente yo amo a Puerto Rico”, fue parte de lo que expresó el artista.

Durante su gira de conciertos el artista se ha manifestado en contra del gobierno de Puerto Rico y la compañía LUMA -encargada del sistema de distribución de energía en el país- antes de interpretar su famoso tema “El Apagón” del álbum “Un verano sin ti”.