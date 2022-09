Sebastián Yatra salió disfrazado a las calles de Madrid y esto pasó

A Sebastián Yatra no le quedó de otra que ponerse una peluca para escaparse en España Foto: Instagram @sebastianyatra

El actor y cantante colombiano Sebastián Yatra sigue sorprendiendo a todos y enamorando con su más reciente gira musical por el mundo y esta vez ha decidido recrear lo que varios artistas y famosos hacen algunas veces… disfrazarse.

Y es que el intentar pasar desapercibido ante una multitud, para poder colarse y andar libre en la calle sin tantas cámaras encima y fanáticos, es un privilegio que muchos de ellos no se pueden dar, si no es de esa forma.

Por eso el intérprete de ‘No Hay Nadie Más’ y de la canción nominada a los premios Oscar ‘Dos Oruguitas’ de la película ‘Encanto’ se puso una peluca rizada en color marrón semi larga, acompañándola de unas gafas oscuras y una gorra.

“Voy a salir por Madrid a caminar así a ver si alguien me reconoce, pero lo dudo”. Ante esto no pasó mucho tiempo para que una de sus admiradores apareciera y le dijera “Venga Yatra una fotico por favor, una fotito Yatra que te corre, que te he reconocido”. El cantante lo negó, pero accedió.

Luego continuó con su recorrido mientras muestra como algunos de los cabellos de la peluca se le llegaron a meter en la boca justo cuando daba algunos saltos en su caminata rodeado de la gente y descubrió cuál fue la falla de su disfraz.

“Ya sé cuál fue mi problema y es que si uno se pone gafas ¿¡Me entendés!? Como que lo cantantes suelen ponerse gafas para verse interesantes, pero así sin gafas no me va a reconocer nadie. Voy caminando así super tranquilo por las calles de Madrid super relajado”, continuó.

Minutos más tarde se coló en una fotografía grupal sin decir nada por lo que tras la publicación del video esas personas seguramente se darán cuenta que el extraño hombre se trataba del colombiano.