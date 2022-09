Michelle Colón entrega decenas de botas protectoras para niños en Loíza

Bajo el lema “A ponernos las botas #PorPuertoRico” la exreina de belleza Michelle Marie Colón junto a un grupo de voluntarios de su fundación C.A.R.E. Empowerment Program, impactó a decenas de niños en Loíza otorgandoles botas protectoras de goma.

A pesar de que el municipio de Loíza activó un plan que logró evitar las inundaciones durante el paso de huracan Fiona el pasado 17 de septiembre de 2022, la Autoridad de Acueductos y Alcanrillados tuvo la necesidad de abrir las compuertas provocando que varios sectores en dicho pueblo quedaran bajo agua.

Entregan decenas de botas protectoras para niños en Loíza (Fotos: Joshua Betancourt)

“Hemos logrado entregar decenas de botas en los diferentes sectores para proteger a los niños y niñas de las enfermedades y bacterias que traen consigo las aguas acumuladas. Mi compromiso con la comunidad loiceña no ha cesado desde que decidí ser su representante a nivel universal y movilizarme para ayudar a una comunidad que me apoyó durante mi reinado es devolverle todo el cariño y apoyo que me han brindando por los pasados años”, expresó la joven que obtuvo la primera corona de Miss Puerto Rico para el pueblo de Loíza en el 2021.

Por otro lado, la también líder comunitaria exhortó a las personas a presentarse en la comunidad. “Necesitamos extender una mano y decir presente donde se encuentran las personas que nos necesitan. Estamos en preparativos para identificar otros pueblos a los que podamos impactar con esta iniciativa. En los últimos 5 años Puerto Rico no ha parado de enfrentar momentos difíciles. Primero tuvimos los huracanes Irma y María, luego recibimos el impacto de terremotos de diferentes magnitudes y cuando aún estamos en proceso de recuperarnos de los estragos sociales y económicos que nos dejó la pandemia del COVID-19, nos toca otro fenómeno atmosférico.”, agregó Colón.