Grenda Rivera deja saber lo que le “ofende” tras pelea entre Díaz Olivo y Pabón Roca

La periodista de Telemundo, Grenda Rivera, reaccionó en sus redes sociales luego de haber sido testigo de una fuerte discusión entre los analistas políticos Carlos Díaz Olivo y Luis Pabón Roca.

Los analistas tuvieron el intenso debate en la sección del programa Alexandra a las 12 donde discutían sobre la falta de servicio energético y el trabajo de LUMA tras el paso del huracán Fiona.

Rivera aseguró que ambos analistas son dos “seres brillantes” que discuten con respeto y se limitó a compartir las vicisitudes que al igual que miles de puertorriqueños pasan para reabastecer el generador eléctrico del hogar ante la falta de servicio eléctrico.

“¿Saben qué? Este revolú, este bollete, es lo que me causa estrés. Y saber que tantas personas tendrán que esperar mucho más que yo, que puedo trabajar en acondicionador de aire dentro de un estudio, para ver algo de normalidad. Eso sí me ofende. No una discusión acalorada entre dos seres brillantes, que se respetan y aprecian, sobre las incompetencias que nos tienen en precariedad. Paz, Paz, Paz. Llevo media hora en un video call con #micapitán para que me explique cómo re-abastecer de gasolina la plantita para mantener la compra en la nevera. Me da pánico cometer un error fatal. #asínosepuede”, escribió la periodista.