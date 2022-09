Distrito T-Mobile se convertirá en gran centro de acopio para brindar ayuda a damnificados

El Distrito T-Mobile informó hoy, jueves, que servirá como un gran centro de acopio de artículos de primera necesidad que serán entregados a diversas entidades sin fin de lucro para apoyar la recuperación de las comunidades más afectadas tras el paso del huracán Fiona.

Francisco Mariani, gerente general de DISTRITO T-Mobile informó que el centro de entretenimiento, localizado en el área de Miramar, en San Juan, se convertirá el sábado 24 y domingo 25 septiembre, en un centro de acopio de diferentes artículos de primera necesidad.

Para asegurar que la ayuda llegue a los afectados por el paso del Huracán Fiona, han establecidos alianzas con varias organizaciones, y en colaboración con ‘Para Servirle PR’, una organización sin fines de lucro, que promueve la labor de las entidades del tercer sector para aumentar su impacto en la isla y potenciar el voluntariado se canalizarán los donativos a organizaciones que ya están trabajando en proyectos de asistencia y llevarán los abastos de manera ágil a varias comunidades afectadas.

Entre las entidades que recibirán los donativos se encuentran: Banco de Alimentos de Puerto Rico, Boys & Girls Clubs de Puerto Rico, Fundación Ricky Martin y Centros Sor Isolina Ferré.

“Es momento de unirnos en apoyo a nuestros hermanos puertorriqueños y este próximo fin de semana DISTRITO T-Mobile se transformará en un punto de encuentro para todos los que quieran apoyar los esfuerzos de recuperación. Para agilizar la entrega de donativos tendremos un punto de entrega rotulada tipo servi-carro. La misma estará por la entrada de localizada entre Toro Verde Urban Park y la entrada al Magenta Lot. Una vez recibida por los voluntarios, el Coca-Cola Music Hall servirá como área de resguardo y distribución para todas las donaciones recibidas. Igualmente, las personas que visiten los restaurantes y experiencias también pueden dejar sus donativos en el área de entrega”, expresó Mariani.

Mariani detalló que el horario de la recaudación de donativo será sábado entre 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingo entre 10 a.m.-3:00 p.m. y se estarán recibiendo los siguientes artículos: agua embotellada, comida enlatada y alimentos no precederos, jabón, desodorante, cepillos de diente, pasta de dientes, productos de limpieza (escobas, mapos, recogedor, detergentes) medicinas OTC, pañales para adultos y niños, baterías, linternas, filtros de agua, mascarillas, first aid kits y hand sanitizer. No se aceptará ropa.

“La gente quiere ayudar y a veces no sabe cómo canalizar los donativos de manera que lleguen a los más necesitados. Convertirnos en un gran Centro de Acopio estableciendo alianzas estratégicas con entidades sin fin de lucro, es una manera de ser parte de la respuesta a la gran necesidad que hay en el país. Ante los efectos de este nuevo fenómeno de la naturaleza, los más afortunados tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos más afectados. Queremos ser parte de la recuperación e invitar al pueblo que se una a esta iniciativa”, resaltó Mariani.

¿Cómo impactarán las donaciones?

La entrega de los alimentos se distribuirá entre el Banco de Alimentos y los Boys & Girls Clubs.

El Banco de Alimentos de Puerto Rico lleva 34 años con la misión de que nadie se quede sin comer, sirviendo a hombres, mujeres, niños que sufren inseguridad alimentaria a través de todo Puerto Rico. Apoyan acciones para el acceso equitativo a los alimentos saludables y oportunidades para todos y a ellos se le entregaran alimentos para que pueda a su vez repartirlos en las zonas más afectadas.

Boys & Girls Clubs de Puerto Rico ofrece un lugar seguro y creativo donde desarrollan niños, niñas y jóvenes a través de 11 centros alrededor de la isla para que se conviertan en líderes que alcanzan sus metas académicas, personales y profesionales. Las donaciones de alimento servirán para preparar comida caliente a través de sus diferentes centros alrededor de la isla para alimentar a los ciudadanos de las áreas más afectadas cercana a sus comunidades.

Por otros lados los efectos de primera necesidad, higiene y limpieza serán entregados a los Centros Sor Isolina Ferré y la Fundación Ricky Martin. Los Centros Sor Isolina, transforman y revitalizan comunidades a través de la educación y el adiestramiento, y convierte a sus líderes naturales en sus grandes defensores e intercesores. A su vez, Por los pasados 20 años, Ricky Martin Foundation lucha por defender los derechos humanos y participando activamente en esfuerzos humanitarios ante desastres naturales en Puerto Rico y alrededor del mundo.

“Queremos invitar a la comunidad a que se unan a este esfuerzo de apoyo, trayendo sus donaciones. Cualquier aportación será bien recibida, ya que hay mucho por lograr y muchas familias que cuentan con la ayuda del pueblo. Queremos que el impacto de las donaciones sea rápido, por lo que la entrega a cada organización ocurrirá de inmediato al finalizar el fin de semana. Para facilitar la clasificación y la entrega a las organizaciones aliadas, solicitamos que los donativos ya vengan en empaques y en lo posible ya identificados de acuerdo con la categorías y tipo de donativo” resaltó Nelia Villanueva, directora de Ventas y Mercadeo de DISTRITO T-Mobile.

Por su parte, el fundador de Para Servirte PR, Jesús Arroyo Quevedo, destacó que, “nos sentimos honrados de poder colaborar con el equipo de Distrito T-Mobile así logrando ofrecerle a la ciudadanía una oportunidad fácil de unirse a los esfuerzos de recuperación. Nuestra organización nace del deseo de servir y este fin de semana lo pondremos en acción por Puerto Rico. Confiamos en el corazón noble de nuestra gente para apoyar este esfuerzo, y sabemos que en estos momentos siempre nos unimos como pueblo para ayudar a los más afectados”.

Asimismo, Jorge L. Pérez, Gerente General Regional del Coca-Cola Music Hall, sostuvo que, “nuestra sala de espectáculos servirá como área de trabajo donde como equipo estaremos apoyando y siendo parte de la respuesta rápida que requieren nuestros hermanos puertorriqueños. El Coca-Cola Music Hall será el centro donde se estará clasificando la ayuda para que llegue a estas organizaciones de la manera más ágil posible. Esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad”.

Las personas que no puedan llegar, pero quieran ayudar, pueden donar directamente a través de las páginas web de estas organizaciones. Para más detalles pueden visitar las redes de DISTRITO T-Mobile.