Orquesta Sinfónica de Puerto Rico pospone concierto en honor a los 90 años de John Williams

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) anunció que el concierto en honor a los 90 años del compositor John Williams, que estaba pautado para este sábado, 24 de septiembre, será pospuesto para el sábado, 15 de octubre, a las 7:00pm en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes (CBA) en Santurce. Las personas que ya tenían boletos podrán utilizarlos para la nueva fecha.

El concierto, que será dirigido por el director asociado de la OSPR, Rafael Enrique Irizarry, celebrará los 90 años del laureado compositor estadounidense John Williams. Con una carrera que ha abarcado siete décadas, Williams ha compuesto algunas de las bandas sonoras de películas más populares, reconocibles y aclamadas por la crítica en la historia del cine. A lo largo de su exitosa trayectoria, el compositor ha ganado cinco premios Oscars, cuatro Golden Globes, siete BAFTAs y veinticinco Grammys.

“El maestro Williams expresó una vez que no es difícil componer algo que sea popular, lo difícil es componer algo que tenga permanencia. Precisamente en este concierto celebraremos esa permanencia e irrevocable relevancia cultural. Nuestra Sinfónica rendirá tributo al nonagésimo cumpleaños del artista musical más afamado de estos tiempos con una larga carrera de casi 65 años. Presentaremos un programa antológico que destacará obras no escuchadas antes en Puerto Rico y otros trabajos magistrales que nos reafirman la intemporalidad de su arte”, expresó el maestro Irizarry sobre el primer concierto Pops de la temporada.

El repertorio de este concierto incluirá piezas de películas ganadoras del Óscar a la mejor banda sonora como Fiddler on the Roof, Jaws, y Schindler’s List. También, la OSPR interpretará composiciones que Williams hizo para las películas War Horse, Indiana Jones, Lincoln, The Book Thief, Superman, Angela’s Ashes, E.T. The Extraterrestrial, Harry Potter, Far and Away, The Terminal y Midway.

Los boletos están disponibles en Ticketera.com y en la boletería del CBA en Santurce. Las personas que hayan comprado boleto, podrán utilizar el mismo para el nuevo concierto. Sin embargo, quien no pueda o no desee asistir a la nueva fecha podrá solicitar una devolución en donde adquirió el boleto. Para más información sobre este y otros conciertos de la OSPR puede seguir sus redes sociales en Facebook e Instagram.