Novia de Bad Bunny rompe silencio y dice que piensa de las ‘relaciones abiertas’

Mucho es lo que se ha hablado en los últimos días sobre Bad Bunny, bien sea de su éxito en el mundo del espectáculo, pues adicional a su restaurante es uno de los pocos artistas que han logrado tener su propio día o también por el polémico beso que se dio con sus dos bailarines, entre estos un hombre.

Todo esto ha hecho que sus fans se cuestionen diversas cosas, una de estas es ¿Qué opina su novia Gabriela sobre las relaciones abiertas?

Esta pregunta fue respondida recientemente durante un Live realizado por la influencer en donde varios de sus seguidores le pedían que hablara sobre este tipo de relaciones, y aunque la chica intentó evadir la pregunta, una amiga que la acompañaba la exhortó a continuar con el tema.

– “No, habla, habla, habla, puedes aportar”, dice la amiga, quien interrumpió a Gabriela luego de que intentara abordar el tema.

De esta manera, fue la misma chica que comentó un poco sobre eso indicando que si una pareja está de acuerdo con esto, entonces nadie se debe interponer. “Yo pienso que si las dos personas están de acuerdo con lo que está pasando, se puede hacer… Si las dos personas están de acuerdo”, explicó.

Ante esta respuesta, Gabriela expuso que, “Si ellos quieren hacer esto, que lo hagan. Si ellos quieren pintarse la cara todos los días de rojo, esas son decisiones que tomaron entre dos personas y hay que respetarla”.

No obstante, la amiga finalizó con una frase que puso en duda a todos, “Mientras las dos personas no estén de acuerdo, no es saludable y punto… Y si no sabe lo que está pasando, no opine”, aseguró.

La opinión de Bad Bunny

Por otro lado, el puertorriqueño también decidió romper silencio y comentó un poco sobre su relación con Gabriela.

“Mi vida privada es tan privada que ustedes no saben nada en verdad, ustedes no saben nada. Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos Best Friends, somos besties”, aseguró el cantante.

“O sea nadie sabe, la gente dice ‘Gabriela es tu novia. Gabriela es tu esposa’, nadie sabe ahora mismo quien es Gabriela. Ahora mismo Gabriela y yo somos mejores amigos, si ella quiere tener un novio lo puede tener, igual yo, si quiero tener una novia la puedo tener porque somos mejores amigos”, explicó el Conejo Malo en un video mientras estaba con algunos amigos.