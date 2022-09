House Of The Dragon: este es el promedio de espectadores que tiene la serie de HBO por episodio

House Of The Dragon se basa en los libros de George R.R. Martin (HBO)

Las expectativas se han cumplido. La gran apuesta de HBO para este año, House Of The Dragon, se ha convertido en su producción más exitosa en lo que va de año, luego de agrupar cerca de 29 millones de espectadores promedio por episodio.

El medio estadounidense, Variety, reveló una estadística que señala que el quinto episodio de la precuela de Game Of Thrones sumó 3% más de audiencia con respecto al episodio anterior, llegando a un número de espectadores muy masivos para cualquier serie de cable.

La historia de George R.R. Martin sigue adueñándose de los domingos en la noche de los usuarios, así se ve reflejado en las tendencias de Internet que se expresa en nuevos chistes, memes y comentarios en general.

House Of The Dragon segunda temporada

Las personas que han leído el libro Fuego y Sangre, están consiente de que el conflicto real de la historia todavía no ha comenzado como tal y que el éxito de esta primera temporada de House Of The Dragon es clave para asegurar futuras temporadas donde se desarrolle realmente la trama.

De acuerdo a las cifras reveladas por diversas organizaciones que investigan las audiencias, el Episodio 1 fue visto por casi 10 millones de personas en todas las plataformas cuando debutó, el mayor estreno de la serie de HBO, mientras que el Episodio 2 alcanzó los 10.2 millones. La audiencia del Episodio 4 aumentó en un 5% en todas las plataformas, y con el salto del 3% del Episodio 5, “parece que la serie ahora ha alcanzado una tasa de retención que es probable que se mantenga estable a medida que continúe la Temporada 1″, señala el reporte del medio estadounidense.

La serie de HBO enfrentará un gran reto en este 60 episodio luego de que se realice un cambio narrativo y de casting, después un gran salto temporal. Los actores más jóvenes, como Milly Alcock como la princesa Rhaenyra Targaryen y Emily Carey como Lady Alicent Hightower, cambiarán sus papeles a las actrices mayores Emma D’Arcy y Olivia Cooke, respectivamente.