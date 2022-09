La cantautora británica Melanie Jayne Chisholm mejor conocida como Mel C, integrante del grupo femenino Spice Girls, mediante una entrevista con el podcast How to Fail with Elizabeth Day reveló que en octubre de 1997, a los 23 años de edad, fue agredida sexualmente previo a su primer concierto en Estambul, Turquía.

Mel C de las Spice Girls revela que sufrió abuso sexual antes de su primer concierto.

La agrupación británica se presentó los días 12 y 13 de octubre de 1997 en Estambul, Turquía, como parte de la gira Girl Power! Live in Istanbul, dichos conciertos fueron organizados gracias a un patrocinio que tenían con la marca Pepsi.

Mel C o Sporty Spice, le reveló a Elizabeth Day en su podcast, que un día previo a su primera presentación de toda la vida, decidió agendar una cita con un masajista del hotel donde se estaban hospedando, “Aquí estábamos, la víspera del primer concierto de las Spice Girls, así que me pedí un masaje en el hotel y lo que me pasó, lo enterré de inmediato, porque había otras cosas en las que concentrarme”, dijo la cantante.

La cantautora agregó que estaba ocupada con varios preparativos, por lo que decidió no darle importancia y varios años más tarde se dio cuenta que lo había enterrado y que en realidad sí quería hablar de ello, “No quería armar un escándalo, pero tampoco tenía tiempo para lidiar con eso, debido a que no me ocupé de eso en ese momento, me di cuenta de que permití que eso quedara enterrado durante años y luego, cuando estaba escribiendo mi libro, me vino a la mente en un sueño. Me desperté y estaba en mi mente”.

“Supongo que en una versión de agresión sexual es una versión leve, pero me sentí violada, me sentí muy vulnerable, me sentí avergonzada y luego me sentí insegura, estaba en un ambiente en el que te quitas la ropa con esta persona con un profesional, así que había muchos pensamientos y sentimientos y pensé, ¿sabes qué?, quiero hablar de eso porque me ha afectado”, compartió Mel C.

Acerca de esto y más, se podrá encontrar en el libro ‘The Sporty One: My Life as a Spice Girl’ de Mel C que será lanzado el próximo 27 de septiembre, donde la integrante de las Spice Girls abordará temas como la depresión, alcoholismo, salud mental, ansiedad y anorexia.

Portada del libro 'The Sporty One: My Life as a Spice Girl' de Mel C.

