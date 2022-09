Netflix estrenará serie sobre el asesino múltiple Jeffrey Dahmer

No es sorpresa la realización de series sobre asesinos por parte de Netflix. Sin embargo, pocos se esperaban que la plataforma estrenara el primer tráiler de una nueva serie en conjunto con una fecha muy cercana para su lanzamiento mundial.

Se trata de Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la nueva serie creada por Ryan Murphy and Ian Brennan que describirá la historia del popular asesino múltiple, Jeffrey Dahmer.

La serie es protagonizada por Evan Peters, asiduo colaborador del guionista y productor en otras producciones como American Horror Story.

La historia de uno de los asesinos en serie más terrorífico de la historia

Jeffrey Lionel Dahmer, fue apodado como El Caníbal de Milwaukee, El Carnicero de Milwaukee o El Monstruo de Milwaukee, tras ser el responsable de la muerte de 17 adultos y niños varones entre 1978 y 1991.

Sus asesinatos se caracterizaban por practicar la necrofilia y el canibalismo con sus víctimas, luego de asesinarlas.

Peters reveló como fue su investigación para interpretar a este dantesco personaje:

“He leído tanto, he visto tanto, he visto tanto, y en cierto punto, tienes que decir: ‘Está bien, eso es suficiente’. Hay guiones bellamente escritos. Puedes tener toda la historia de fondo que quieras, pero al final del día no estamos haciendo un documental”, dijo al medio en ese momento. “Se trata más de mantener la idea y la línea de por qué estás contando la historia y siempre teniendo eso como tu luz guía”.

“Pero hay tanto material para Dahmer que creo que es increíblemente importante hacerlo realmente auténtico”, agregó Peters.”.

Dahmer fue acusado de 17 asesinatos. Aunque se le diagnosticó trastorno límite de la personalidad y trastorno psicótico, se descubrió que estaba mentalmente en condiciones de ser juzgado. En 1992, fue declarado culpable de 16 de los asesinatos y sentenciado a 16 cadenas perpetuas en prisión.

Sin embargo, Dahmer no pasó mucho tiempo en la cárcel: el 28 de noviembre de 1994, fue golpeado hasta la muerte por un compañero de prisión en la Institución Correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Tenía 34 años.

La serie, que se estrenará este miércoles 21 de septiembre, se contará desde un punto de vista a través de la lente de sus víctimas.