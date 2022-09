Johanna Rosaly acusa a TeleOnce de promover “ambiente hostil” y “misógino”

La actriz Johanna Rosaly quien ha sido blanco de ataques tras una entrevista con estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón (USC) que fue filtrada en el programa “La Comay” acusó al canal de televisión TeleOnce de promover los ataques “hostiles” y “misóginos” que ha recibido.

Las expresiones fueron realizadas al mismo tiempo que compartió la captura de pantalla de un comentario que le realizó un usuario de la red social Twitter que lee “La Comay te puso como chupa canto e cab.. come mir$%”.

“Este es el tipo de comentario con el que hay que lidiar. Sí, se bloquea al emisor, en convencimiento de que se trata de alguien malvado… pero luego entra la preocupación por el ambiente hostil, misógino y perverso que promueven ⁦@tele11PR y sus auspiciadores. ¡Qué horror!”, publicó la actriz en la red social.

Esta semana se filtró un video de una entrevista realizada por estudiantes donde la actriz pidió detener la grabación en varias ocasiones para corregir a estos por “tutearla” y no mencionar correctamente su nombre.

La actriz Johanna Rosaly dio su versión de lo ocurrido con dos jóvenes estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón (USC) que la citaron para realizarle una entrevista como parte de un proyecto de una clase de periodismo.

Según explicó la actriz, esta corrigió a los estudiantes y pidió que detuvieran la entrevista para que no les quitaran puntos por haber mencionado incorrectamente su nombre y por haberla tratado de “tú” en lugar de usted.

Del mismo modo, en un hilo publicado en la red social Twitter, Rosaly indicó que llegó a tiempo a su cita con los estudiantes, sin embargo, estos no se presentaron a la hora acordada y que además no le habían indicado que la entrevista sería grabada en video.

“Cuándo la entrevistadora me presentó a cámara pronunció mal mi nombre y pedí que detuvieran la grabación para corregirlo, pensando que le habrían de quitar puntos en la nota por el trabajo de clase si no pronunciaba correctamente el nombre de su entrevistada”, escribió.

“Yo sé cuál es mi nombre y cómo se pronuncia, y en la vida cotidiana no me importa que se pronuncie mal porque entiendo que no es un nombre sencillo. Sólo pensé en la nota que iba recibir la joven estudiante. Por eso pedí que detuvieran la cámara. Pero no la detuvieron. Igualmente, en la 2da. entrevista para el proyecto de clase cuando el joven Julián comenzó tuteándome pedí que detuvieran la cámara para explicarle que a cualquier entrevistado que fuera tan marcada mente mayor que él como lo era yo, debía tratarlo de usted”, añadió la actriz.