Google Arts & Culture lleva el arte puertorriqueño al mundo entero

El arte puertorriqueño llegará con su máxima nitidez a todas las partes del mundo mediante la plataforma de Google Arts & Culture. Puerto Rico ya cuenta con su propia página temática en esta plataforma global, pero además el arte local constituye la colección más grande que se puede navegar en el sitio digital.

El anuncio de la colección “The Sum of its Arts” ya disponible en línea fue hecho ayer jueves por el dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda junto con su padre Luis Miranda y ejecutivos de Google desde el Museo de Arte de Puerto Rico. Más de una decena de instituciones locales formanparte del proyecto que busca llevar el arte boricua a todos los confines del mundo.

Metro Puerto Rico pudo dialogar con Lynn Baez, Directora del Equipo de Operaciones de Google en Estados Unidos . Aquí puedes ver la entrevista:

La plataforma Google Arts & Culture, con ayuda de su cámara robótica en ultra alta resolución, Art Camera, ofrece la oportunidad de preservar digitalmente el arte de Puerto Rico para las futuras generaciones. A través de “The Sum of it’s Arts”, los visitantes contarán con una experiencia inmersiva de más de 60 historias y exhibiciones curadas por expertos, seleccionadas de más de 1,100 obras de arte y artefactos. A través de pinturas, grabados y más se comparte la rica herencia multicultural de Puerto Rico.

En el 2019, se había anunciado la iniciativa que ya ayer fue develada. Durante los últimos tres años, la Cámara de Arte de Google Arts & Culture estuvo en Puerto Rico digitalizando más de 900 obras de arte en ultra alta resolución. Esta colección permite un acercamiento al máximo detalle de las obras seleccionadas entre las que se encuentran algunas de artistas influyentes como Rafael Tufiño, Olga Albizul y José Campeche.

“Con esta colección, personas de todo el mundo podrán acceder, desde la distancia, a todas las bellezas de la rica herencia multicultural de Puerto Rico, y se sorprenderán con aquellas piezas que nunca habían sido fotografiadas o no estaban siquiera a la vista del público. Todo este patrimonio estará disponible ahora en la plataforma de Google Arts & Culture”, sostuvo Surya Tubach, gerente de proyectos de Google Arts & Culture en Estados Unidos.

En los próximos años, el proyecto crecerá para convertirse en un espacio para diversas expresiones de la puertorriqueñidad. El Flamboyan Arts Fund ya está trabaja con la historia del ballet de San Juan, la Galería Lin-Manuel Miranda está destacando la orgullosa conexión de su familia con la isla, y la Casa Del Libro está compartiendo una colección de libros excepcional.