Myke Towers sin nervios de presentarse en el Choli

A solo días de su anticipado concierto, el artista urbano Michael Anthony Torres Monge, mejor conocido como Myke Towers, no se siente nervioso de presentarse frente el público puertorriqueño.

“Yo sé que estoy un poco ansioso, pero eso se va cuando suene la campana. Se va de una”, expresó el cantante sobre presentarse por primera vez en Coliseo de Puerto Rico (Choli) este próximo fin de semana del 16 al 18 de septiembre.

Con sonrisa plasmada, el músico de 28 años indicó, en entrevista con El Calce y Metro Puerto Rico, que cantar en su país natal es “como devuelta a lo básico” porque aquí está su gente.

De igual forma, expresó que siente que el presentarse en el Choli es un momento histórico en su carrera.

“Si te puedo asegurar que lo veo [el concierto] como algo histórico para mí. Para mí mismo como persona, so los fanáticos imagínate han visto la evolución de cantar en las barras de por ahí, como yo digo, a hora mi primer concierto en grande se que se lo van a disfrutar duro”, dijo con muchas ansias.

Towers compartió que va cantar canciones que no ha presentado en ninguna otra parte del mundo con su gira “El Young King”.

“So aquí voy a cantar canciones que no voy a cantar en ninguna otra parte del mundo porque fueron las que me hicieron aquí desde un principio. Ahora mismo a mí me conocen en otros lugares pero de un cierto tiempo para acá. En Puerto Rico, me apoyaron desde que yo lancé mi primera canción, so vamos a pasarla duro”, indicó.

No quiso adelantar muchos para mantener la magia del concierto, pero sí señaló que la gente podrá disfrutar de un concierto lleno de muchos invitados, sorpresas y un recorrido musical de su carrera.

“Voy hacer como un recorrido de ‘Luces de Neón’ que fue el último que tiré hasta canciones como ‘Día de Cobro’ cosas así que a la gente le gusta”, divulgó el cantautor.

El concierto estaba pautado para enero del 2022 pero debido al alza en contagios por el COVID-19 fue pospuesto para septiembre lo que le causó desesperación al artista.

“Yo al principio como que me desesperaba porque quería hacer mi propio concierto, pero todo pasa por algo y yo sé que ahora mismo es el momento perfecto para disfrutar. Estoy ready”, expresó Towers lleno de confianza en sí mismo.

No obstante, Towers no tiene previsto coger un descanso en un futuro cercano pues compartió que ya tiene su próximo álbum listo.

“Mi próximo álbum ya está ready. Yo lo que voy a crear es ese momentum de que la gente lo quiera, la gente lo pida y hasta que no vea esa presión no lo voy a tirar”, compartió.

Mira la entrevista: