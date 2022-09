Muere el “Señor del acordeón” de Plaza Las Américas

Una de las hijas de Don Emilio, conocido como el “Señor del acordeón” de Plaza Las Américas, confirmó en las redes sociales que el hombre murió esta semana.

“Con pesar y dolor lamento informar que mi papá falleció hoy de causas naturales (no es falsa la noticia). Siempre dije que ese día sería yo quien lo publique. Partió con su adorado señor y aquí quedamos con el corazón destrozado los que lo amamos. Los que me conocen saben que tuvo que viajar a New York con mi hermana por mi condición de salud”, informó la mujer en una publicación que colgó en Facebook.

El hombre se encontraba residencia en el estado de Nueva York desde hace un año, según “Noticentro”.

Emilio se dio a conocer por deleitar a las personas que visitaban el mencionado centro comercial, ubicado en Hato Rey.