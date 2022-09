La actriz y exhabitante de la segunda temporada de “La casa de los famosos” (Telemundo), Natalia Alcocer, hizo unas fuertes declaraciones en sus redes sociales, donde acusa a su expareja de ser su violentador.

“Tengo muchísimo miedo. No quiero ser parte de las estadísticas. Juro, juro que he hecho todo perfecto. Juro que he confiado en el sistema. Juro que confío que el bien va a triunfar, pero tengo muchísimo miedo. Ya hoy me cansé, estoy cansada. Voy hacer esto por mis hijas porque quiero que dejen de vivir lo que están viviendo”, expresó Alcocer, conocida como “La vikinga” en un vídeo que colgó en sus cuentas sociales.

Esta añadió que: “Mi violentador se llama Juan José Chimal Velasco. Hoy le pongo nombre, apellido y cara. Estoy cansada desde que estaba casada con él o estaba en pareja con él o como quiera decirle, se me amenazó que él era inmune, intocable por ser el excuñado del señor presidente [Enrique] Peña Nieto. Que a él no le iba a pasar absolutamente nada y fue parte de lo porque yo soporté tanta violencia en mi vida”.

Alcocer procreó tres hijas con Chimal Velasco luego de una relación de varios años.

Durante su estancia en el mencionado reality show de Telemundo, “La vikinga” contó varios incidente de violencia de género que vivió con su expareja, quien la golpeaba.

Exhabitante de “La casa de los famosos 2″ denuncia a su violentador en un fuerte vídeo: