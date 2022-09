Laura Pausini se niega a cantar ‘Bella Ciao’ por esta razón

Laura Pausini se hizo tendencia en las últimas horas, luego de que se difundiera un video en el que se niega a cantar ‘Bella Ciao’, una canción que se hizo popular tras aparecer en la exitosa serie de Netflix ‘La Casa de Papel’.

Todo inició en uno de los segmentos del programa español ‘El Hormiguero’, donde realizaban una dinámica que consistía en cantar una canción relacionada con la palabra que le daba el moderado, por lo que junto a Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco, los coaches de la nueva temporada de ‘La Voz’, se dispuso a entonar temas relacionados con la palabra ‘Corazón’.

De esta manera, todos demostraron la capacidad de memoria que tenía para interpretar algunos sencillos de los años 80′s y otros actuales, tales como: Demasiado Corazón de Willy DeVille, Eclipse total del amor de Bonnie Tyler, entre otros.

Sin embargo, todo iba bien hasta que la italiana intentó recordar como decía una de las canciones que interpreta Little Tony, llamada Cuore Matto, una muy reconocida en su país; en ese momento Pablo Motos inmediatamente empezó a recitar ‘Bella Ciao’, todos se unieron a él, mientras que Laura Pausini decidió negarse a cantar, asegurando que ella no cantaría algo relacionado con la política, “Una canción muy política y no quiero cantar canciones políticas”.

Trancas y Barrancas traen una nueva edición de ‘Fulgor’ #LaVozEH pic.twitter.com/R3qkcbFLbA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 12, 2022

La historia detrás de ‘Bella Ciao’

‘Bella Ciao’ es una de las canciones que se volvió popular luego de aparecer en la exitosa serie de Netflix, ‘La Casa de Papel’, por lo que es normal ver como diversas personas la interpreten en coro al momento de una celebración y hasta en los mismos antros.

Sin embargo, el tema ha causado controversia debido a que fue un himno adoptado por la Resistencia Partisana italiana en su lucha con la fuerza fascista durante la segunda Guerra Mundial.

Reacción en redes sociales

Los internautas no dudado para llenar de mensajes negativos las redes sociales, en contra de la compositora, en donde muchos indicaron saber de qué lado político se encontraba la misma.

Laura Pausini se ha negado a cantar Bella Ciao en El Hormiguero porque es “una canción política”. La buena noticia es que sabe qué significa la canción. La mala noticia es que ya sabemos entonces de qué lado está.

“Negarse a cantar ‘Bella Ciao’, alegando que no quieres meterte en política... No dice nada bueno de Laura Pausini. El antifascismo no es política, es sentido común”.

Negarse a cantar "Bella Ciao" alegando que no quieres meterte en política... no dice nada bueno de Laura Pausini.

“Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo”.

La respuesta de la Cantante

Ante la ola de críticas, Laura Pausini también aprovechó para dar su postura a través de su cuenta Twitter.

“No canto canciones políticas ni de derecha y ni de izquierda. Lo que pienso de la vida, lo canto desde hace 30 años. Que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda política. No se inventen lo que no soy”.