Influencer Alvin Burgos estalla contra pastores que criticaron su transición de mujer trans a hombre

El influencer, empresario y creador de contenido, Alvin Burgos, conocido también como Diana Fontanez, estalló contra dos pastores que criticaron su transición de mujer trans a hombre y manifestaron que “la homosexualidad es una falsedad”.

Los pastores Morell, quienes tienen más de 160 mil seguidores en su cuenta de Facebook, colgaron una publicación, en la cual aseguraron que: “Hoy nos damos de cuenta que el mundo gay es un mundo de mentira de falsedad y un mundo de apariencia aquí no damos cuenta que Dios creó hombre y mujer este chico muy famoso en la redes sociales se dio cuenta que lo que vivía por 30 años viviendo de mujer era una mentira y se cansó de vivir una falsedad por más que el hombre quiera ir contra de Dios tarde que temprano volverá hacer lo que por origina fuiste aquí este muchacho no está hablando de que Dios se le apareció o que tubo un encuentro con Dios el habla de que se canso de vivir una falsedad y una mentira” (sic.).

Estos añadieron que: “No muy lejano se que Dios lo tocara y será una bendición para la familia de la fe en CRISTO”.

Por su parte, Burgos, de 46 años, les respondió en un comentario que: “No me cansé de vivir una falsedad o mentira. Amo los 31 años que viví como transgénero y valoro y respeto a los/las trans que viven perseguidos y maltratados por personas que usan el nombre de Dios para dividir a los demás. Soy un hombre homosexual. Me amo tal como soy como también me ame como Diana Fontanez. Usa tu página para edificar y no dividir porque Dios o como se le quiera llamar invita a la unión. No te escudes bajo el nombre de Dios”.

El puertorriqueño contó la noche de ayer, martes, que luego de vivir 31 años como mujer trans, se acepta e identificar como hombre gay.