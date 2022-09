¿Extraña a Anuel? Vea cómo Karol G llora al cantar “Provenza” en un concierto

Los comentarios no cesan en cuanto al triángulo Karol G, Yailin y Anuel. Otra vez, la intérprete de “La Bichota”, lloró en un concierto, pero esta vez al cantar su tema “Provenza”. Las grabaciones no se hicieron esperar por parte del público. Ante la actitud de la colombiana, muchos aseveran que extraña al trapero.

“Baby, ¿Qué más? Hace rato que no sé na de ti, taba con alguien, pero ya estoy free, puesta pa´ revivir viejos tiempos. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde está-á-á-á, que hace rato que no sé na de ti”, es parte de la letra de la canción.

En un momento, ella se detuvo al cantar, aguantó las lágrimas, tapó su rostro con una mano, y siguió cantando.

Recientemente, Karol G se hizo viral por los rumores de reconciliación con Anuel. Tras la separación del cantante de “China” con Yailin, la gente empezó a comentar que la colombiana regresó con su ex debido a que ella mostró en Instagram, las fotos de ambos durante su relación.

Karol G desmintió que regresó con Anuel. Sin embargo siguen surgiendo aspectos, que a juicio de los fans, demuestran que podría haber una reconciliación.

¿Prueba?

RCN publicó que justo cuando ella hacía por Instagram una transmisión en vivo desde su casa, se escuchó de fondo una risa, que los fans identifican como la de Anuel.

“Al escucharse la risa que parece ser de su ex y hacerse presentes los comentarios de los internautas al respecto, quiso cortar de manera repentina, asegurando que estaba muy nerviosa”, reseñó el referido medio, que hace referencia a los comentarios de sus seguidores por la risa.

“Karol no me vayas a decepcionar, ese man no se merece una mujer como tú”, “soy la única que se moriría de felicidad donde ellos volvieran”, fueron algunas de las palabras, según el portal colombiano.

Vidente

Aunque no lo ha dicho oficialmente, Anuel al parecer, ya se está divorciando de Yailin, tras haberse casado con ella en junio pasado.

Al puertorriqueño lo han relacionado con la influencer Alexandra MVP, pero ninguno de ha pronunciado al respecto.

Hasta los videntes han comentado lo que pasa en la relación entre Anuel y “La más viral”. Una de ellas es la tarotista Vieira: “Yailin, mi amor, te duró muy poco. A través de las cartas puedo ver un distanciamiento entre ambos”, dijo en su canal de Youtube, la mujer, famosa por hacer predicciones de la vida de los famosos.

Viera aseveró que Anuel solo “usó” a Yailin para sacar “otro clavo” y que el único verdadero amor del trapero siempre ha sido Karol G.