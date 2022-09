Estas dos personalidades acompañarán a Burbu en su nuevo programa

La animadora y modelo, Bebé Maldonado anunció a través de sus redes sociales que será parte del elenco que integrará el programa “Burbu Nite” la nueva producción de la cual Aneglique Burgos “La Burbu” será anfitriona y productora ejecutiva.

A través de su Instagram, la modelo agradeció a Burbu por la oportunidad que le ha brindado. Además como ya se había adelantado la merenguera Giselle también será parte del proyecto.

“No es cuando uno quiera es cuando Dios diga!! Llegò mi oportunidad en TV y de la mano de una de las mujeres más querida en nuestro país!! @angeliqueburbu Burbuuuu!Gracias por decir “La quiero a ella” !!!!Atesoro y valoro tu confianza. Sé que entiendes perfectamente lo que significa y lo que se siente, pues alguna vez tú también tuviste la oportunidad que me brindas y mírate hoy!! Lo lograste!! Tú propio espacio @burbunitepr estará aquí todos los lunes a las 10pm por @wapatv Te lo mereces!!!Que no se me quede mi @gisselleofficial gracias por permitirme ser parte de este fuuuuuuucking junte!!!!!!! Gracias al canal y todos en la producción!! Vamos a darle!Las amooooooooo..!Con toooodo.! Corillo!!!!!!!!Desde este lunes 19 de septiembre a las 10pm por WAPA TV.!!”, escribió Maldonado.

En al pasado, la modelo apareció unas ocasiones en el desaparecido programa No Te Duermas en Telemundo, actualmente forma parte del programa “La Manada” de Z 93.

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” y Wapa TV anunciaron oficialmente cuándo será el lanzamiento de su nuevo programa televisivo en horario prime time.

Según informó el canal local de TV, el programa llamado “Burbu Nite” comenzará el lunes 19 de septiembre.Burgos también se estrena como productora ejecutiva de su programa de televisión.

Esa noche comienza la esperada producción que se transmitirá todos los lunes a las 10pm por Wapa y Wapa América, según lo dio a conocer hoy en Pégate al Mediodía, la que fue su casa por más de una década.

“Estoy bien feliz porque Dios siempre nos educa de que las cosas pasan en su tiempo y no en el nuestro. He sido bien bendecida de estar rodeada de un grupo de personas maravillosas que me han acompañado y guiado en esta aventura. Siempre he trabajado duro en todo lo que anhela mi corazón y esta gran oportunidad que me dan, la tomo con mucho compromiso y no fallaré. Hace mucho tiempo, tengo el sueño de producir mi propio espacio y ahora que lo veo listo para estrenarse, me causa mucha emoción. Le agradezco a ese público que me sigue en cada paso que doy por su apoyo, por su cariño y, sobre todo, por aceptarme tal como soy. Sé que cuento con ustedes, todos los lunes a las 10pm, en esta nueva etapa de mi vida que me causa mucha felicidad y que es un reto importante para mí”, dijo Angelique.